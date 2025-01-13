Астрологи составили гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.

Телец

Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.

Близнецы

Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.

Рак

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям.

Лев

Сегодня вам предстоит наставлять друга/родственника на путь истинный.

Дева

Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.

Весы

Сегодня вам можете понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.

Скорпион

Сегодня больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, не важно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее.

Стрелец

Сегодня у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.

Козерог

Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях, значит, повезло. Оставите без внимания – отделаетесь головной болью.

Водолей

Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. Сегодня у вас будет немного свободного времени – этим и займитесь.

Рыбы

Сегодня вы можете оказаться обладателем гигантских запасов энергии, недоумевающим относительно возможных способов ее реализации. Постарайтесь ничего не разрушить.

Как видите все не так плохо, в отличие от испанской принцессы. Ведь ей предстоит пять месяцев жить на корабле.