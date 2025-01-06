Народные приметы на Рождество: что нельзя делать 7 января

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Народные приметы на Рождество связаны с соблюдением традиций и запретов, которые направлены на сохранение благополучия и уважение к святому празднику, сообщает Zakon.kz.

Большинство рождественских традиций и символов так или иначе связаны с библейским сюжетом рождения Иисуса Христа, а также с пережитками языческого празднования дня зимнего солнцестояния.

Перед Рождеством православные верующие соблюдают Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. Последний и самый строгий день поста – Сочельник. 6 января верующим, соблюдающим церковный устав, нельзя есть до первой звезды на небе, а затем принято угощаться сочивом, или кутьей (каша из пшеницы или риса с сухофруктами).

Рождественские богослужения начинаются в ночь с 6 января (Сочельник) на 7 января (Рождество).

Что же касается народных примет и запретов, то приведем основные из них:

Что нельзя делать на Рождество

Убираться и стирать

В этот день запрещено подметать, стирать, мыть полы и заниматься другими домашними хлопотами, чтобы не "вымести" счастье и достаток из дома.

Ссориться и ругаться

Конфликты, брань и негативные эмоции в Рождество считаются дурным предзнаменованием на весь год.

Шить, вязать и резать

Считается, что эти действия могут "запутать" судьбу или навлечь неприятности на близких.

Заниматься тяжелой работой

Этот день предназначен для отдыха и молитвы. Физический труд воспринимается как неуважение к празднику.

Гадать

Гадания разрешены в святочные дни (с 7 по 19 января), но непосредственно на Рождество заниматься этим нельзя.

Давать и брать в долг

В Рождество нельзя одалживать деньги или просить в долг, чтобы не "раздать" свое благополучие.

Другие важные приметы

На Рождество нужно обязательно надеть новую или чистую одежду, чтобы год был благополучным.

На праздничном столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

Важно быть дома в кругу семьи, чтобы следующий год прошел в тепле и единстве.

Богослужения в Казахстане начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00. Местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет Вознесенский кафедральный собор. В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.