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Народные приметы на Рождество: что нельзя делать 7 января

Рождество, 7 января, народные приметы, что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 17:23 Фото: wikimedia
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Народные приметы на Рождество связаны с соблюдением традиций и запретов, которые направлены на сохранение благополучия и уважение к святому празднику, сообщает Zakon.kz.

Большинство рождественских традиций и символов так или иначе связаны с библейским сюжетом рождения Иисуса Христа, а также с пережитками языческого празднования дня зимнего солнцестояния.

Перед Рождеством православные верующие соблюдают Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. Последний и самый строгий день поста – Сочельник. 6 января верующим, соблюдающим церковный устав, нельзя есть до первой звезды на небе, а затем принято угощаться сочивом, или кутьей (каша из пшеницы или риса с сухофруктами).

Рождественские богослужения начинаются в ночь с 6 января (Сочельник) на 7 января (Рождество).

Что же касается народных примет и запретов, то приведем основные из них:

Что нельзя делать на Рождество

  • Убираться и стирать

В этот день запрещено подметать, стирать, мыть полы и заниматься другими домашними хлопотами, чтобы не "вымести" счастье и достаток из дома.

  • Ссориться и ругаться

Конфликты, брань и негативные эмоции в Рождество считаются дурным предзнаменованием на весь год.

  • Шить, вязать и резать

Считается, что эти действия могут "запутать" судьбу или навлечь неприятности на близких.

  • Заниматься тяжелой работой

Этот день предназначен для отдыха и молитвы. Физический труд воспринимается как неуважение к празднику.

  • Гадать

Гадания разрешены в святочные дни (с 7 по 19 января), но непосредственно на Рождество заниматься этим нельзя.

  • Давать и брать в долг

В Рождество нельзя одалживать деньги или просить в долг, чтобы не "раздать" свое благополучие.

Другие важные приметы

  • На Рождество нужно обязательно надеть новую или чистую одежду, чтобы год был благополучным.
  • На праздничном столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.
  • Важно быть дома в кругу семьи, чтобы следующий год прошел в тепле и единстве.

Богослужения в Казахстане начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00. Местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет Вознесенский кафедральный собор. В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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