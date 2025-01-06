Народные приметы на Рождество: что нельзя делать 7 января
Большинство рождественских традиций и символов так или иначе связаны с библейским сюжетом рождения Иисуса Христа, а также с пережитками языческого празднования дня зимнего солнцестояния.
Перед Рождеством православные верующие соблюдают Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. Последний и самый строгий день поста – Сочельник. 6 января верующим, соблюдающим церковный устав, нельзя есть до первой звезды на небе, а затем принято угощаться сочивом, или кутьей (каша из пшеницы или риса с сухофруктами).
Рождественские богослужения начинаются в ночь с 6 января (Сочельник) на 7 января (Рождество).
Что же касается народных примет и запретов, то приведем основные из них:
Что нельзя делать на Рождество
- Убираться и стирать
В этот день запрещено подметать, стирать, мыть полы и заниматься другими домашними хлопотами, чтобы не "вымести" счастье и достаток из дома.
- Ссориться и ругаться
Конфликты, брань и негативные эмоции в Рождество считаются дурным предзнаменованием на весь год.
- Шить, вязать и резать
Считается, что эти действия могут "запутать" судьбу или навлечь неприятности на близких.
- Заниматься тяжелой работой
Этот день предназначен для отдыха и молитвы. Физический труд воспринимается как неуважение к празднику.
- Гадать
Гадания разрешены в святочные дни (с 7 по 19 января), но непосредственно на Рождество заниматься этим нельзя.
- Давать и брать в долг
В Рождество нельзя одалживать деньги или просить в долг, чтобы не "раздать" свое благополучие.
Другие важные приметы
- На Рождество нужно обязательно надеть новую или чистую одежду, чтобы год был благополучным.
- На праздничном столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.
- Важно быть дома в кругу семьи, чтобы следующий год прошел в тепле и единстве.
Богослужения в Казахстане начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00. Местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет Вознесенский кафедральный собор. В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.