Ученые продолжают разгадывать секреты популярнейшего напитка в мире

Известнейший напиток любят не только пить, но и изучать. Ученые по-прежнему пытаются разгадать: кофе скорее вреден или скорее полезен. Специалисты высказывают несколько предположений, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркивает, что кофеин препятствует выработке мелатонина, поэтому, если человек регулярно пьет кофе во второй половине дня, у него могут нарушиться циркадные ритмы и ухудшается качество сна.

"Полноценный сон – одно из важнейших условий для здоровой и продолжительной жизни", – уточнила Кашух.

Кроме того, по ее словам, люди, которые пьют кофе в течение дня, зачастую в принципе ведут менее здоровый образ жизни.

К примеру, у них может быть нервная работа, которая требует постоянной бодрости, или они могут регулярно недосыпать и пытаться подавить дневную сонливость с помощью кофеина.

"Основная польза для здоровья от кофе достигается за счет противовоспалительного действия, которое оказывают содержащиеся в нем биоактивные вещества. Некоторые провоспалительные цитокины и воспалительные маркеры в крови также имеют внутренние циркадные закономерности – их концентрация выше всего утром, а затем она постепенно снижается". Нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы МАЙ Юлия Чернобровкина

Таким образом, заключает она, кофе лучше пить по утрам.

Но это еще не означает, что употребление напитка в другие часы обязательно нанесет вред.

Безопасная и рекомендуемая доза кофеина для большинства людей – до 400 мг в день, что эквивалентно примерно трем-четырем чашкам кофе.

"Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность организма и избегать превышения этой нормы, особенно если вы замечаете такие реакции, как повышенная тревожность или учащенное сердцебиение". Юлия Чернобровкина

Есть другие медицинские ограничения.

Например, как отмечено в публикации РИА Новости, напиток провоцирует диарею, поэтому людям с заболеваниями кишечника стоит это учитывать. Кроме того, ряд веществ в составе кофе может раздражать слизистую оболочку пищевода и желудка, провоцировать изжогу, что делает его нежелательным при воспалении в верхних отделах ЖКТ.

"Если при малых дозах кофеин оказывает стимулирующий эффект, то при более высоких концентрациях организм, скорее всего, будет работать на износ, что впоследствии может привести к депрессии, выгоранию и усталостным травмам". Кандидат биологических наук Наталья Рудакова

В завершении ясно: вреден не кофе сам по себе, а неумеренность в его употреблении. В небольших же дозах он, скорее всего, полезен. Особенно по утрам.

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