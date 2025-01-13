#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Советы

Ученые продолжают разгадывать секреты популярнейшего напитка в мире

Ученые продолжают разгадывать секреты популярнейшего напитка в мире, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:01 Фото: pexels
Известнейший напиток любят не только пить, но и изучать. Ученые по-прежнему пытаются разгадать: кофе скорее вреден или скорее полезен. Специалисты высказывают несколько предположений, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркивает, что кофеин препятствует выработке мелатонина, поэтому, если человек регулярно пьет кофе во второй половине дня, у него могут нарушиться циркадные ритмы и ухудшается качество сна.

"Полноценный сон – одно из важнейших условий для здоровой и продолжительной жизни", – уточнила Кашух.

Кроме того, по ее словам, люди, которые пьют кофе в течение дня, зачастую в принципе ведут менее здоровый образ жизни.

К примеру, у них может быть нервная работа, которая требует постоянной бодрости, или они могут регулярно недосыпать и пытаться подавить дневную сонливость с помощью кофеина.

"Основная польза для здоровья от кофе достигается за счет противовоспалительного действия, которое оказывают содержащиеся в нем биоактивные вещества. Некоторые провоспалительные цитокины и воспалительные маркеры в крови также имеют внутренние циркадные закономерности – их концентрация выше всего утром, а затем она постепенно снижается".Нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы МАЙ Юлия Чернобровкина

Таким образом, заключает она, кофе лучше пить по утрам.

Но это еще не означает, что употребление напитка в другие часы обязательно нанесет вред.

Безопасная и рекомендуемая доза кофеина для большинства людей – до 400 мг в день, что эквивалентно примерно трем-четырем чашкам кофе.

"Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность организма и избегать превышения этой нормы, особенно если вы замечаете такие реакции, как повышенная тревожность или учащенное сердцебиение".Юлия Чернобровкина

Есть другие медицинские ограничения.

Например, как отмечено в публикации РИА Новости, напиток провоцирует диарею, поэтому людям с заболеваниями кишечника стоит это учитывать. Кроме того, ряд веществ в составе кофе может раздражать слизистую оболочку пищевода и желудка, провоцировать изжогу, что делает его нежелательным при воспалении в верхних отделах ЖКТ.

"Если при малых дозах кофеин оказывает стимулирующий эффект, то при более высоких концентрациях организм, скорее всего, будет работать на износ, что впоследствии может привести к депрессии, выгоранию и усталостным травмам".Кандидат биологических наук Наталья Рудакова

В завершении ясно: вреден не кофе сам по себе, а неумеренность в его употреблении. В небольших же дозах он, скорее всего, полезен. Особенно по утрам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее известный врач предупредил о скрытой опасности наушников. По мнению психологов, чрезмерное использование наушников может привести к сокращению времени общения с окружающими и социальной изоляции, при этом они могут угрожать и здоровью ушей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января
Советы
10:07, Сегодня
Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января
13 января Старый Новый год: народные приметы, что нельзя делать
Советы
09:19, Сегодня
13 января Старый Новый год: народные приметы, что нельзя делать
Гороскоп на 13 января
Советы
05:50, Сегодня
Гороскоп на 13 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: