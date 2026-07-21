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Эликсир от рака и диабета: ученые объяснили, как обычный кофе спасает организм

кофе, бокал, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 00:16 Фото: magnific
Разгадан многолетний секрет пользы кофе: исследователи выяснили, как именно любимый напиток защищает организм от рака, диабета и нейродегенеративных заболеваний. Оказалось, что лечебный эффект запускает особый рецептор NR4A1, передает Zakon.kz.

Работа ученых опубликована в журнале Nutrients. Команда профессора Стивена Сэйфа показала, что соединения кофе активируют ядерный рецептор NR4A1.

Этот белок реагирует на стресс и повреждения тканей: он снижает воспаление и запускает восстановительные механизмы. Если NR4A1 заблокировать, повреждения усиливаются и заживление замедляется.

"Самыми активными оказались не кофеин, а полигидроксильные и полифенольные соединения – прежде всего кофейная кислота, которая содержится и во многих фруктах, и в овощах. Кофеин тоже связывается с рецептором, но почти не меняет его активность в клеточных моделях", – говорится в материале авторов.

Именно этим объясняется, почему крупные эпидемиологические исследования не выявили существенной разницы в пользе между обычным и декофеинизированным кофе: защитный эффект обеспечивают не кофеин, а другие компоненты напитка.

В ходе лабораторных экспериментов ученые установили, что содержащиеся в кофе соединения снижают повреждение клеток и замедляют рост опухолевых клеток. Однако после блокировки рецептора NR4A1 все эти защитные эффекты исчезали.

"NR4A1 – лишь один из множества путей действия кофе. Параллельно команда разрабатывает синтетические активаторы рецептора, более точные, чем природные молекулы, они могут стать основой для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний", – подчеркивают авторы.

Ранее мы рассказывали, что происходит с организмом без алкоголя.

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Канат Болысбек
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