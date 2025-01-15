Жена Павла Воли рассказала о лунном календаре стрижек

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева дала ряд рекомендаций желающим поэкспериментировать с волосами, сообщает Zakon.kz.

Расставшаяся в декабре прошлого года с длинными волосами гимнастка обратилась 14 января к подписчицам своего Telegram-канала.

"Новый год = новые мы... В январе всегда тянет что-нибудь "сотворить" со своей внешностью", – отметила Утяшева.

По ее словам, экспериментировать с волосами проще всего. Поэтому жена Павла Воли предложила обратиться к лунному календарю стрижек, составленному опытными астрологами.





Так, по расчетам астрологов, благоприятные дни для стрижки:

20 января. В этот день стрижка активизирует творческий потенциал. Будут удачны окрашивание и завивка.

28 января стрижка улучшит здоровье волос, уменьшит сечение кончиков. Можно экспериментировать с цветом.

Неблагоприятные дни для стрижки:

16 января возможны негативные последствия для волос.

25-26 января стрижка может ускорить выпадение волос и ослабить их кончики.

29-31 января вовсе не рекомендуется стричь волосы, потому что возможны негативные последствия для их здоровья.

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