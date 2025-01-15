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Жена Павла Воли рассказала о лунном календаре стрижек

Волосы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 07:22 Фото: Instagram/liasanutiasheva
Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева дала ряд рекомендаций желающим поэкспериментировать с волосами, сообщает Zakon.kz.

Расставшаяся в декабре прошлого года с длинными волосами гимнастка обратилась 14 января к подписчицам своего Telegram-канала.

"Новый год = новые мы... В январе всегда тянет что-нибудь "сотворить" со своей внешностью", – отметила Утяшева.

По ее словам, экспериментировать с волосами проще всего. Поэтому жена Павла Воли предложила обратиться к лунному календарю стрижек, составленному опытными астрологами.


Так, по расчетам астрологов, благоприятные дни для стрижки:

  • 20 января. В этот день стрижка активизирует творческий потенциал. Будут удачны окрашивание и завивка.
  • 28 января стрижка улучшит здоровье волос, уменьшит сечение кончиков. Можно экспериментировать с цветом.

Неблагоприятные дни для стрижки:

  • 16 января возможны негативные последствия для волос.
  • 25-26 января стрижка может ускорить выпадение волос и ослабить их кончики.
  • 29-31 января вовсе не рекомендуется стричь волосы, потому что возможны негативные последствия для их здоровья.

Если вы решились на преображения, то здесь можно посмотреть трендовые стрижки 2025 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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