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Что заставляет нас объедаться сладостями и жирной пищей

Шаурма , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 18:33 Фото: pixabay
Исследование Центра химических ощущений Монелла (США) показало, что память играет ключевую роль в нашем пищевом поведении и может способствовать перееданию, сообщает Zakon.kz.

Ученые обнаружили в мозге нейроны, запоминающие вкусности и подталкивающие человека к перееданию, сказано в журнале Nature Metabolism.

Вместе с тем при подавлении этих нейронов в гиппокампе тяга к сахару и жиру снижается и замедляется набор веса, даже если рацион далек от идеального.

Такое влияние на поведение человека, подчас приводящее к серьезным последствиям для фигуры и здоровья, вызвало особый интерес научного сообщества.

Нейроны, как объясняется в публикации "Науки", работают по-разному: одни кодируют воспоминания о сахаре, другие – о жире, но они не затрагивают другие виды памяти. Благодаря этому животные и люди могут различать источники питательных веществ, что помогло бы выживать в условиях нехватки пищи, но в изобильные времена лишь приводит к излишествам.

Ученые сделали вывод, что при грамотном воздействии на память можно бороться с ожирением посредством снижения потребления неполезных закусок.

А ранее врач общей практики из Лондона доктор Сермед Межер рассказал, чем рискуют любители побаловать себя молотым кофе.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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