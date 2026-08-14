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Наука и технологии

Ученые нашли в мозге "выключатель" тяги к жирной пище

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 00:47 Фото: pixabay
Ученые из Осакского столичного университета обнаружили в мозге белок OPA1, блокирующий тягу к жирной пище. Исследование на мышах показало, что его дефицит приводит к быстрому ожирению, сообщает Zakon.kz.

Работа исследователей была опубликована в журнале The FASEB Journal. OPA1 обнаружили в гипоталамических нейронах MC4R, отвечающих за чувство голода.

Мыши, лишенные этого белка, начинали есть больше жирного, набирали вес и при свободном доступе к калорийной пище развивали ожирение.

"У самок эффект оказался сильнее, чем у самцов: они прибавляли в весе заметнее. При этом соевое масло повышало выработку OPA1 у самцов, но не у самок – то есть реакция на пищевой жир зависела от пола", – отмечается в публикации.

Обнаружилась и разница в действии лекарства: препарат против ожирения сетмеланотид хорошо подавлял аппетит у обычных мышей и у самцов без OPA1, но у самок с дефицитом белка работал заметно хуже.

По словам руководителя работы, профессора Осакского столичного университета Сигэнобу Мацумуры, результаты указывают на необходимость учитывать половые различия при разработке средств от ожирения и переходить к более персонализированному лечению.

Ранее врач назвал интересные свойства краснокочанной капусты.

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Канат Болысбек
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