Ученые нашли в мозге "выключатель" тяги к жирной пище
Работа исследователей была опубликована в журнале The FASEB Journal. OPA1 обнаружили в гипоталамических нейронах MC4R, отвечающих за чувство голода.
Мыши, лишенные этого белка, начинали есть больше жирного, набирали вес и при свободном доступе к калорийной пище развивали ожирение.
"У самок эффект оказался сильнее, чем у самцов: они прибавляли в весе заметнее. При этом соевое масло повышало выработку OPA1 у самцов, но не у самок – то есть реакция на пищевой жир зависела от пола", – отмечается в публикации.
Обнаружилась и разница в действии лекарства: препарат против ожирения сетмеланотид хорошо подавлял аппетит у обычных мышей и у самцов без OPA1, но у самок с дефицитом белка работал заметно хуже.
По словам руководителя работы, профессора Осакского столичного университета Сигэнобу Мацумуры, результаты указывают на необходимость учитывать половые различия при разработке средств от ожирения и переходить к более персонализированному лечению.
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