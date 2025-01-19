Контроль эмоций и домашние заботы: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 19 января 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овна будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Овну нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют ему ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Окружающие переложат на плечи Тельца львиную часть своих проблем и забот. Он готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Телец подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Тельцу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Организаторские способности Близнецов достигнут огромных высот. Их желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ними. Возможно, ситуация вверит заботам Близнецов группу людей или же они сами возьмут ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием они сегодня справятся легко: полны энергии, ясно видят цель и не прочь кем-нибудь покомандовать.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье Рака то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Рак не в силах, ему сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Льву необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Льва может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Отличный день для того, чтобы посвятить его своим финансам. Неожиданно в Деве может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если она сегодня вдруг обнаружит, что с ее банковским счетом что-то не так, то сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Дева не станет уменьшать их количество – сегодня она настроена экономить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать. Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Весов или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха – логика и только логика. Придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Наблюдательность и проницательность Скорпиона могут достигнуть высот, о которых он не подозревал. Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Скорпион читает их мысли. Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня отношения Стрельца с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Стрелец окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление. Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Козерогу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей имеет шанс стать центром притяжения людей. Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Водолей способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Водолея будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть. Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Рыбы одержат победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.