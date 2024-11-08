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Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать

Доберман, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:41 Фото: pixabay
Даже с грамотной дрессировкой и огромным терпением владельца собака может обладать не очень хорошими качествами, например, мстительностью. Эксперты рассказали, какие породы особо отличаются в этом, сообщает Zakon.kz.

Канарский дог

По словам ветеринарного врача Сергея Касьяненко, собака породы канарский дог, помимо внушительного размера, обладает сильными защитными инстинктами. Животное упрямо и своенравно.

Канарский дог собаки , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:41

Фото: pixabay

Контролировать такое поведение канарского дога возможно только с помощью дрессировки, однако "это требует от владельца физической и психической силы".

Бультерьер

Представители породы бультерьер не столько злопамятны и мстительны, сколько неуклюжи и непоседливы, это может обернуться при плохом воспитании неприятностями в быту.

Бультерьер собака, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:41

Фото: pxhere

В воспитании собаки нельзя применять физические наказания, повышать голос (если это не касается элементов команд) и выказывать агрессивное поведение. По словам экспертов, ответная реакция со стороны пса может быть точно такой же.

Алабай

Собаки породы алабай обладают поистине сильным характером. Они независимы, серьезны, своенравны. Воспитание, как отмечено в публикации издания РБК Life, играет ключевую роль в становлении характера этих животных. Приступать к дрессировке следует с самого раннего возраста.

Алабай мстительность, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:41

Фото: pixabay

Алабаи очень обидчивы: ни в коем случае нельзя их бить, унижать или кричать.

Доберман

Доберманы терпеливые и преданные собаки и за своего хозяина будут стоять горой. Но в то же время представители породы легко ранимы, доверия которых очень легко лишиться. Причинами обиды доберманов может стать недоброжелательное отношение, потеря внимания со стороны владельца или строгое наказание. Такие поступки могут вызывать у собаки желание отомстить, но оно быстро ослабевает, потому что любовь к человеку пересиливает.

Хаски

Хаски известны упрямством и своеволием. Эти собаки слабо поддаются дрессировке, но это необходимо для корректного воспитания.

Хаски, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:41

Фото: pxhere

Владельцу необходимо набраться терпения и пройти долгий и непростой период дрессировки, прежде чем хаски начнет признавать авторитет хозяина. Если этим питомцам что-то не по нраву, они найдут способ выразить свою обиду путем порчи домашней обстановки и вещей хозяев.

Всем, кто мечтает о собаке и живет в квартире, необходимо помнить, что не все породы подходят для домашнего содержания. Одним требуется больше места, другим нужна постоянная физическая активность, третьи – чрезмерно голосистые. Эксперты составили топ-5 пород собак, которых лучше не заводить в доме.

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