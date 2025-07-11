Пять пород собак, которых сложнее всего дрессировать

Если одни хозяева с легкостью обучают командам своих питомцев, то другим приходится прикладывать к этому больше усилий и терпения. Все это из-за того, что существуют породы, которые менее поддаются дрессуре в силу генетики, а не из-за недостатка ума или упрямства, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, афганская борзая, английский бульдог, басенджи, чау-чау и пекинес станут испытанием силы воли.

Басенджи

Басенджи плохо концентрируются на приказах владельца и неохотно реагируют на команды. Одна из причин, по мнению кинологов, в том, что порода относится к группе примитивных животных, выведенных природой без участия людей. Во время прогулки со щенком лучше использовать поводок-рулетку и не отпускать далеко, иначе питомец будет носиться за всем, что движется. В квартире басенджи в отсутствие внимания хозяина склонен устраивать бардак.

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Чау-чау

За "плюшевой" внешностью чау-чау кроется твердый и независимый характер. Воспитать питомца этой породы под силу только уравновешенному и терпеливому человеку, собака не станет подчиняться склонному к истерикам владельцу. Чау-чау крайне упрям и не любит выполнять команды, смысл которых собаке не ясен. Щенка, как отмечено в публикации издания РБК Life, надо выгуливать в людных местах, чтобы избавить его от врожденной неприязни к посторонним.

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Пекинес

Эгоистичные и трудно поддающиеся дрессуре питомцы, и они это мнение вполне заслужили. Сложнее всего владельцам миниатюрных собачек приходится, когда щенок достигает возраста пяти месяцев, становится неуправляемым и не желает обучаться. В этот период кинологи рекомендуют не давать собакам поблажки и не ждать взросления: напротив, следует увеличить нагрузки. Иначе повзрослевший пекинес продолжит игнорировать команды хозяина и будет относиться к нему снисходительно, не считаясь с приказами.

Фото: pexels

Английский бульдог

К английскому бульдогу нужно найти правильный подход, чтобы его дрессировать. Упрямство и независимость, свойственные этой породе, делают свое дело: бульдогу нравится делать все по-своему, а не так, как хочет этого хозяин. Дрессировать питомца этой породы можно и нужно, будучи готовым, что на это может уйти довольно много времени и сил.

Фото: pexels

Афганская борзая

Афганские борзые – умные, но упрямые собаки. Причина в том, что породу выводили для загонной охоты, а не для выполнения команд. Питомец это вполне осознает и не спешит слушать приказы хозяина. Каждый представитель породы обладает персональными особенностями характера, который меняется по мере взросления питомца. Еще собака крайне обидчива, и если решит, что ее наказали незаслуженно, владелец рискует получить недовольство и даже месть животного. В дрессировке представителей породы эксперты рекомендуют избегать откровенного давления.

Фото: pexels

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