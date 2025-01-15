Астрологи составили гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома.

Телец

Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.

Близнецы

Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу – время, потехе – час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.

Рак

Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

Лев

Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.

Дева

Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет – вы будете правы, а это главное.

Весы

Все, что вы сегодня будете делать – не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях.

Скорпион

Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.

Стрелец

Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.

Козерог

Пусть сегодня день будет наполнен яркими красками. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.

Водолей

Сегодня хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Нынче вы даже можете войти в историю, если захотите.

Рыбы

Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи. У вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.

Если вы считаете, что у вас все плохо, вспомните про казахстанских хоккеисток, которые дважды проиграли на Универсиаде-2025.