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Советы

Гороскоп на 23 января

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 06:00 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем не легкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.

Телец

Не тратьте сегодня время и силы на жалость к самому себе. Многие бы просто позавидовали вашим проблемам.

Близнецы

Сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего – необходимое, затем уж факультативное. Все вместе не успеете.

Рак

Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант.

Лев

Сегодня венцом творения вам будет казаться удобное кресло. Никогда еще вы не ценили комфорт так как нынче. Не ходите в мебельный магазин – разоритесь.

Дева

Сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой из сказки Пушкина. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.

Весы

Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.

Скорпион

Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.

Стрелец

Сдавать уже поздно, начатое следует довести до конца. Возможно, он не будет победным, зато вас никто не сможет упрекнуть в трусости и несобранности.

Козерог

Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.

Водолей

Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты – вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.

Рыбы

Сегодня не так важна будет новость, как то, как она была получена. Можете не обращать большого внимания на устные сообщения, но все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению.

В любом случае все будет хорошо. Во всяком случае лучше, чем у оставленной в самолете кошки, которая в багажном отсеке совершила три перелета в сутки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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