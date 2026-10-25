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Наука и технологии

Ученые обнаружили неожиданный эффект растительной диеты

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 23:51 Фото: pixabay
Растительный рацион с высоким содержанием овощей, орехов и бобовых эффективно защищает почки и печень от разрушительных последствий гипертонии. Американские ученые выяснили, что такая диета снижает внутренние воспаления, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F). Научный эксперимент проводился на лабораторных крысах с высоким артериальным давлением.

Грызунов разделили на две группы: первая питалась стандартным кормом, тогда как в рационе второй 28% составляли овощи, фрукты, бобовые культуры и орехи.

Спустя 24 недели часть подопытных из первой группы также перевели на растительное меню еще на три месяца.

"Результаты показали, что даже при стабильно высоком давлении растительные компоненты улучшают функционирование почечной системы. В частности, в плазме крови снизился объем мочевины, а поздняя смена рациона положительно отразилась на скорости фильтрации крови", – говорится в сообщении.

Параллельно у грызунов зафиксировали падение уровня фермента АЛТ, критический рост которого обычно указывает на разрушение печеночной ткани. Положительная динамика проявлялась как при раннем внедрении диеты, так и при ее запоздалом старте.

Кроме того, специалисты отменили мощный антиоксидантный эффект в почках и резкое падение специфического воспалительного белка в печени, что свидетельствует о блокировке внутренних воспалений.

Авторы работы резюмировали: грамотно подобранное меню на основе растительной пищи блокирует разрушение внутренних органов, даже если показатели давления остаются повышенными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.

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Канат Болысбек
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