Пора достигать успехов на работе: советы от Василисы Володиной на 27 января

Сегодня, 27 января 2025 года, день, когда нужно ставить цели и достигать их. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с утра нет лишнего времени на раскачку.

"На небе уже сложился добрый аспект между Луной и Сатурном, который продержится до 24:00 по московскому времени (02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.): пора достигать успехов на работе и в любых серьезных делах. Самое время: ставить цели, обозначать сроки, планировать бюджет, общаться с начальством и чиновниками, заниматься вопросами недвижимости и ремонта. На бытовом уровне пора уделить внимание здоровью, начинать любые долгосрочные проекты – особенно "денежные", – посоветовала Василиса Володина.

С гороскопом на понедельник, 27 января 2025 года, для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.