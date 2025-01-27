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Советы

Пора достигать успехов на работе: советы от Василисы Володиной на 27 января

Пора достигать успехов на работе: советы от Василисы Володиной на 27 января, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 10:11 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Сегодня, 27 января 2025 года, день, когда нужно ставить цели и достигать их. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с утра нет лишнего времени на раскачку.

"На небе уже сложился добрый аспект между Луной и Сатурном, который продержится до 24:00 по московскому времени (02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.): пора достигать успехов на работе и в любых серьезных делах. Самое время: ставить цели, обозначать сроки, планировать бюджет, общаться с начальством и чиновниками, заниматься вопросами недвижимости и ремонта. На бытовом уровне пора уделить внимание здоровью, начинать любые долгосрочные проекты – особенно "денежные", – посоветовала Василиса Володина.

С гороскопом на понедельник, 27 января 2025 года, для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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