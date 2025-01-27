Почему кошки так много спят

Кошки известны своей любовью ко сну. Иногда даже кажется, что пушистики просыпаются лишь для того, чтобы перекусить и снова впасть в дрему, сообщает Zakon.kz.

Иногда такой продолжительный сон вызывает у их владельцев переживания. Но, как отмечают эксперты, в этом плане можно успокоиться.

Природа, создавая кошачьих, наделила их организмом, биологические особенности которого располагают к очень продолжительному сну. И если человеку восемь часов вполне хватает для того, чтобы выспаться и отлично чувствовать себя оставшееся время суток, то кошачьим для этого требуется как минимум 14-16 часов.

Продолжительность сна пушистых питомцев напрямую зависит от динамики их активности, которая, в свою очередь, тесно связана со средой, в которой они обитают.

Так, если это квартира, в которой кошка живет круглые сутки, то ее подвижность ограничена стенами жилища, в периметре которых животному и заняться особо нечем. Со временем коты, живущие в квартире, утрачивают свойство "проверять границы" территории, поскольку привыкают к тому, что кроме них тут никто из кошачьих никогда не появляется.

У котов же с вольным выгулом, проживающих в доме с приусадебным участком, и территория ответственности больше, а потому и дел выше крыши. Эти дрыхнут после каждого обхода территории и приема пищи.

Кошки не намного отличаются от котов. Они постоянно либо находятся в поиске партнера, либо в состоянии вынашивания котят (если кошка живет в своем доме и находится на "вольном выгуле"). И на то, и на другое уходит уйма калорий и жизненной энергии. А потому и спать им приходится чуть ли не больше самцов.

Также и кошка, живущая в черте квартиры, никогда не перестает стремиться к спариванию. Выхода из жилища она не видит, а потому, не совсем понимая, чего требует от нее организм, вынуждена постоянно искать объяснения и поддержки в этом вопросе у хозяев, ходя за ними по пятам и беспрестанно мяукая.

Примечательно, что коты и кошки, прошедшие стерилизацию, начинают спать еще больше. Но это уже не оттого, что они двигаются меньше, а оттого, что начинают больше есть.

У кошачьих процесс пищеварения гораздо эффективнее проходит именно в режиме сна. А потому у них и получается, что чем больше съел, тем больше поспал.

К тому же, как отмечено в сообщении на сайте "Всё о кошках и котах", у домашних кошек замечательная жизнь: им не нужно беспокоиться о поиске еды, они получают внимание и заботу. Поэтому их владельцам и не стоит переживать за любовь кошачьих ко сну.

"Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет". Наверняка многие помнят и сразу начинают напевать песню под названием "Черный кот", написанную еще в 1964 году. Ранее Zakon.kz решил перечислить интересные факты об этих удивительных животных.