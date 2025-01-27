#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Советы

Почему кошки так много спят

Почему кошки так много спят, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Кошки известны своей любовью ко сну. Иногда даже кажется, что пушистики просыпаются лишь для того, чтобы перекусить и снова впасть в дрему, сообщает Zakon.kz.

Иногда такой продолжительный сон вызывает у их владельцев переживания. Но, как отмечают эксперты, в этом плане можно успокоиться.

Природа, создавая кошачьих, наделила их организмом, биологические особенности которого располагают к очень продолжительному сну. И если человеку восемь часов вполне хватает для того, чтобы выспаться и отлично чувствовать себя оставшееся время суток, то кошачьим для этого требуется как минимум 14-16 часов.

Продолжительность сна пушистых питомцев напрямую зависит от динамики их активности, которая, в свою очередь, тесно связана со средой, в которой они обитают.

Так, если это квартира, в которой кошка живет круглые сутки, то ее подвижность ограничена стенами жилища, в периметре которых животному и заняться особо нечем. Со временем коты, живущие в квартире, утрачивают свойство "проверять границы" территории, поскольку привыкают к тому, что кроме них тут никто из кошачьих никогда не появляется.

У котов же с вольным выгулом, проживающих в доме с приусадебным участком, и территория ответственности больше, а потому и дел выше крыши. Эти дрыхнут после каждого обхода территории и приема пищи.

Кошки не намного отличаются от котов. Они постоянно либо находятся в поиске партнера, либо в состоянии вынашивания котят (если кошка живет в своем доме и находится на "вольном выгуле"). И на то, и на другое уходит уйма калорий и жизненной энергии. А потому и спать им приходится чуть ли не больше самцов.

Также и кошка, живущая в черте квартиры, никогда не перестает стремиться к спариванию. Выхода из жилища она не видит, а потому, не совсем понимая, чего требует от нее организм, вынуждена постоянно искать объяснения и поддержки в этом вопросе у хозяев, ходя за ними по пятам и беспрестанно мяукая.

Примечательно, что коты и кошки, прошедшие стерилизацию, начинают спать еще больше. Но это уже не оттого, что они двигаются меньше, а оттого, что начинают больше есть.

У кошачьих процесс пищеварения гораздо эффективнее проходит именно в режиме сна. А потому у них и получается, что чем больше съел, тем больше поспал.

К тому же, как отмечено в сообщении на сайте "Всё о кошках и котах", у домашних кошек замечательная жизнь: им не нужно беспокоиться о поиске еды, они получают внимание и заботу. Поэтому их владельцам и не стоит переживать за любовь кошачьих ко сну.

"Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет". Наверняка многие помнят и сразу начинают напевать песню под названием "Черный кот", написанную еще в 1964 году. Ранее Zakon.kz решил перечислить интересные факты об этих удивительных животных.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Пора достигать успехов на работе: советы от Василисы Володиной на 27 января
Советы
10:11, Сегодня
Пора достигать успехов на работе: советы от Василисы Володиной на 27 января
Гороскоп на 27 января
Советы
06:16, Сегодня
Гороскоп на 27 января
Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты
Советы
14:05, 26 января 2025
Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: