Как черные кошки стали жертвами моды и суеверий: удивительные факты

"Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет". Наверняка многие помнят и сразу начинают напевать песню под названием "Черный кот", написанную еще в 1964 году. Zakon.kz решил перечислить интересные факты об этих удивительных животных.

Почему черные кошки рождаются черными

Каждый ген в живом организме отвечает за определенный признак. Следовательно, в организме кошки присутствует ген, отвечающий за окрас ее шерсти. Естественным для кошки является окрас шерсти двумя пигментами: желтым и черным. Смешиваясь между собой, они образуют серый цвет. Типичной окраской для кошки является серая шерсть с темными полосами. Остальные окрасы являются мутациями на генном уровне.

Черная кошка получила от своих предков гены, отвечающие только за черный цвет.

Оберег черной кошки

Если внимательно присмотреться к любой черной кошке, то обязательно можно найти белое пятнышко или хотя бы белый волосок.

Такими отметинами кошки обязаны суеверным людям и являются своеобразными кошачьими оберегами. Ранее черную кошку отождествляли с нечистой силой и жестоко истребляли этих изящных животных. Присутствие же белой отметины спасало бедную кошку от верной гибели.

На популяцию черных кошек оказали влияние и многочисленные знахари и гадалки. Они предлагали варварские рецепты, в состав которых входили пепел от сожженной головы черного кота или черный кошачий хвост.

Таким образом, черные коты не успевали обзавестись потомством, в отличие от счастливых обладателей белых "божественных" отметин.

Сегодня же, как отмечено в публикации издания "Все о кошках", снова входят в моду черные коты. Присутствие белых пятен в черном окрасе теперь нежелательно для многих редких пород кошек.

Черная кошка – жертва моды

В XIX веке вошли в моду шапки из черного кошачьего меха. Китайские бизнесмены платили за шкурку черной кошки в три раза дороже, чем за меха других цветов.

Современные модельеры удивляются, ведь шкурка африканской степной кошки выглядит гораздо привлекательней для дизайнеров. Она больше размером и окраска намного интересней и ярче.

Но с модой не поспоришь. А тем более с жаждой получения большей прибыли. Поэтому мода на черную кошачью шкурку сильно ударила по численности черных кошек. Но они пережили и эту неприятность. Мода прошла, а черная кошка здравствует, как вид, и поныне.

Фото: pexels

Исторические факты

История свидетельствует, что особенно трепетно к черной кошке относился английский король Карл Первый. Он считал, что эта кошка приносила ему только счастье, поэтому постоянно заставлял свою охрану неустанно сторожить животное. Однако пришло время, и кошка умерла, после чего король горько воскликнул, что в его жизни удачи больше не будет. Наутро так и случилось: его арестовали, а затем, спустя несколько месяцев, отрубили голову.

Также на знаменитом парижском Монмартре долгое время работало кафе под названием "Черный кот", где собирались желающие повеселиться. Со временем слово "кот" превратилось в синоним веселой ночной жизни, и когда в немецкой столице Берлине тоже начались ночные гуляния, слово "кот" по-немецки ("катер") стало лучшим синонимом для слова "похмелье".

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