Почему кошку нельзя выгуливать, как собаку

Решение о том, выгуливать кошку на улице или нет, конечно же, принимает ее хозяин. Однако в этом вопросе лучше руководствоваться не своими пожеланиями, а учитывать характер животного, сообщает Zakon.kz.

Эксперты назвали шесть причин, почему лучше не выгуливать кошку на шлейке.

Не любят, когда их ограничивают

Если вы когда-либо пытались держать кошку, кормя ее с рук лекарствами или помещая животное в переноску для поездки к ветеринару, то точно знаете, что большинство кошек не любят, когда их ограничивают в движениях и пространстве.

Стресс

Надевание шлейки, вероятно, также станет для кошек и котов серьезным стрессом, особенно если не приучать к подобному способу выгула питомца с юного возраста. Еще кошки – очень независимые существа. Как отмечено в публикации издания РБК Life, если водить их на поводке или шлейке, это лишит их возможности выбора и вызовет стресс.

Кошка любит быть на знакомой территории

Кошки чувствуют себя в безопасности на знакомой территории. Прогулка в месте, где кошка никогда раньше не была, может напугать питомца. Особенно если у животного нет возможности вернуться домой в случае внезапного испуга.

Кошка может потеряться

Если животное испугается на прогулке, или вы случайно уроните поводок, или она вырвется из шлейки, то, скорее всего, убежит в попытке спрятаться в безопасное место. Находясь на незнакомой территории, она может попросту заблудиться и уже не найти самостоятельно дорогу домой.

Котам и кошкам нужно уединение для естественных нужд

В отличие от собак кошкам нужно тихое, уединенное и знакомое место для туалета. Если они будут на шлейке и поводке, они не смогут справить естественную нужду, когда им захочется.

Вероятность подцепить клещей

Если ваш питомец не освободится от шлейки, это все равно может не уберечь его от всех опасностей: на улице есть клещи, блохи, болезнетворные микроорганизмы, вызывающие инфекции (от некоторых не спасает даже вакцинация). Наконец, могут быть приманки с ядом, которые человек не заметит, а животное решит продегустировать.

Фото: pexels

Однако, если хозяин все же очень хочет выгуливать кота или кошку, нужно придерживаться советов, как правильно это делать:

Всегда используйте шлейку, специально предназначенную для кошек, а уже к ней пристегивайте поводок. Из ошейника кошки могут легко выскользнуть или, наоборот, задохнуться, пытаясь это сделать, особенно если они паникуют.

Начните приучать кошку к шлейке заранее, пока она еще маленькая, чтобы она привыкла к ней. Никогда не заставляйте питомца носить шлейку, если он этого не хочет.

Сначала потренируйтесь в помещении, используя лакомства и похвалу, чтобы постепенно приучить ее к ощущению шлейки и поводка. Если у вас есть собственный сад, то попробуйте для начала выгуливать кошку там, прежде чем выходить через парадную дверь на улицу.

Тщательно продумайте маршрут и сделайте прогулки короткими. Не выгуливайте кошку по оживленным дорогам общего пользования и тропинкам. Держитесь подальше от мест, где могут находиться другие кошки. Никогда не заставляйте кошку идти туда, куда она не хочет.

Позвольте кошке исследовать территорию на ее условиях. Эти животные любят обнюхивать и исследовать окружающий мир, поэтому важно следовать за питомцем, когда он бродит. Поводок следует использовать для безопасности, а не для контроля за кошкой.

Обязательно чипируйте свою кошку и поставьте все необходимые вакцины, прежде чем выводить на прогулку.

Фото: pexels

