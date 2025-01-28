Антитренды кухонного интерьера назвала эксперт
Открытые полки
Еще недавно имевшие почет и уважение, сегодня они изжили себя, уступив традиционной мебели с дверцами.
Причина проста – оказалось, что содержать посуду в чистоте весьма проблематично, когда она ничем не защищена.
Глянец
Блестящими искусственными материалами стоит пренебречь в пользу натуральных и матовых, особенно с текстурой дерева или бетона, считает эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.
В тренде также матовая эмаль и керамические покрытия.
Громоздкие гарнитуры
Выпали из обоймы просто потому, что в наше время люди предпочитают легкость и простоту.
"Также рекомендуется отказаться от "островов" на кухне ради узких стоек, выдвижных поверхностей или складных столов", – считает эксперт.
Мелкая мозаика
Ее нынче не стоит выбирать для оформления кухонного "фартука". Куда лучше подойдет крупная плитка или керамогранит.
Освещение
Никаких встраиваемых светильников! Проявите креативность, поиграйте с необычными формами.
Впрочем, в погоне за стилем не забывайте о собственном вкусе и комфорте.
Чем уютнее кухня, тем приятнее кулинарные эксперименты. Ранее мы делились топом-5 рецептов напитков, которые не только помогут согреться, но и создадут волшебную атмосферу и поднимут настроение.