"50 оттенков скуки": 10 главных антитрендов в дизайне интерьера в 2026 году
Вот 10 ключевых антитрендов, от которых лучше отказаться в новом году.
1. Холодные серые оттенки и глянцевые поверхности
Серая цветовая палитра, особенно холодных тонов, окончательно теряет популярность. Интерьеры в серых оттенках ассоциируются с типовыми квартирами и офисами – им не хватает глубины и тепла. Дизайнеры советуют заменить холодный серый на мягкие теплые нейтральные тона: mushroom, warm taupe, greige, а также глубокие земляные и зеленовато-серые оттенки.
2. Белый мрамор и устаревшие формы плитки
Белый мрамор с яркой жилкой, например Calacatta Gold, стал слишком массовым и уже не вызывает восхищения. Дизайнеры предлагают заменять его на травертин крупного формата, светлый оникс, известняк Ramon Grey, базальт или синтерированные камни с текстурой песчаника. Эти материалы создают уникальный и естественный рисунок поверхности, подчеркивая природность интерьера.
3. Интерьеры без характера и монохромные решения
Копирование готовых проектов из интернета уходит в прошлое. Интерьер должен отражать личность и образ жизни хозяев, быть логичным и функциональным. Любой элемент, от мебели до декора, должен иметь смысл и эмоциональную ценность. Монохромные палитры без акцентов также устарели. Отсутствие ярких деталей может вызывать психологическую усталость.
4. Массивная и тяжеловесная мебель
Тяжелые и громоздкие диваны, кресла и столы больше не в моде. Пространство должно ощущаться легким, поэтому дизайнеры рекомендуют мебель с изящными формами, тонкими подлокотниками и ножками.
5. Громоздкие люстры и чрезмерное точечное освещение
Низко свисающие люстры с множеством декоративных элементов уходят в прошлое как пережиток эпохи "гламура". Сегодня в тренде – мягкий рассеянный свет, акцентная подсветка и функциональное освещение в необходимых местах.
6. Черная фурнитура и избыточная латунь
Черные дверные ручки, смесители, аксессуары и трековые светильники становятся устаревшими. Они создают слишком сильный контраст и утяжеляют пространство. Вместо этого дизайнеры советуют использовать цветной металл или белые светильники, чтобы интерьер выглядел легким и изысканным.
7. Бархат и искусственные ткани
Искусственный бархат и велюр на мебели больше не актуальны. Эти ткани быстро теряют форму, оставляют заломы и выглядят дешево в повседневной эксплуатации. Их заменяют инженерные ткани повышенной износостойкости, букле, смесовая шерсть или технические материалы с водоотталкивающей пропиткой.
8. Графичные линии и индустриальный декор
Чрезмерно прямые линии и углы, металлические элементы, напоминающие лофт, уходят из моды. Индустриальные светильники, металлические столики и элементы мебели с острыми углами выглядят устаревшими.
9. Избыточный декор и перегруженные поверхности
Слишком много деталей в интерьере – еще один антитренд 2026 года. Широкие молдинги, декоративные панели с имитацией разных материалов, разноцветное зонирование стен создают визуальный шум.
10. "Выставочный" подход к интерьеру
Интерьер, который выглядит как шоурум, без жизненной энергии и индивидуальности, теряет актуальность. Пространство должно быть не только красивым, но и комфортным для жизни, отражать характер хозяев и быть функциональным. Главная тенденция – баланс эстетики и практичности.
Ранее визажист Юлия Белякова назвала основные бьюти-тренды 2026 года.