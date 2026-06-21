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Советы

"50 оттенков скуки": 10 главных антитрендов в дизайне интерьера в 2026 году

Квартира, ремонт, мебель, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 06:59 Фото: magnific
В 2026 году интерьерная мода меняется в сторону естественности, уюта и функциональности. Если вы планируете ремонт или хотите обновить пространство, важно знать, какие элементы и решения уже утратили актуальность, сообщает Zakon.kz.

Вот 10 ключевых антитрендов, от которых лучше отказаться в новом году.

1. Холодные серые оттенки и глянцевые поверхности

Серая цветовая палитра, особенно холодных тонов, окончательно теряет популярность. Интерьеры в серых оттенках ассоциируются с типовыми квартирами и офисами – им не хватает глубины и тепла. Дизайнеры советуют заменить холодный серый на мягкие теплые нейтральные тона: mushroom, warm taupe, greige, а также глубокие земляные и зеленовато-серые оттенки.

2. Белый мрамор и устаревшие формы плитки

Белый мрамор с яркой жилкой, например Calacatta Gold, стал слишком массовым и уже не вызывает восхищения. Дизайнеры предлагают заменять его на травертин крупного формата, светлый оникс, известняк Ramon Grey, базальт или синтерированные камни с текстурой песчаника. Эти материалы создают уникальный и естественный рисунок поверхности, подчеркивая природность интерьера.

3. Интерьеры без характера и монохромные решения

Копирование готовых проектов из интернета уходит в прошлое. Интерьер должен отражать личность и образ жизни хозяев, быть логичным и функциональным. Любой элемент, от мебели до декора, должен иметь смысл и эмоциональную ценность. Монохромные палитры без акцентов также устарели. Отсутствие ярких деталей может вызывать психологическую усталость.

4. Массивная и тяжеловесная мебель

Тяжелые и громоздкие диваны, кресла и столы больше не в моде. Пространство должно ощущаться легким, поэтому дизайнеры рекомендуют мебель с изящными формами, тонкими подлокотниками и ножками.

5. Громоздкие люстры и чрезмерное точечное освещение

Низко свисающие люстры с множеством декоративных элементов уходят в прошлое как пережиток эпохи "гламура". Сегодня в тренде – мягкий рассеянный свет, акцентная подсветка и функциональное освещение в необходимых местах.

6. Черная фурнитура и избыточная латунь

Черные дверные ручки, смесители, аксессуары и трековые светильники становятся устаревшими. Они создают слишком сильный контраст и утяжеляют пространство. Вместо этого дизайнеры советуют использовать цветной металл или белые светильники, чтобы интерьер выглядел легким и изысканным.

7. Бархат и искусственные ткани

Искусственный бархат и велюр на мебели больше не актуальны. Эти ткани быстро теряют форму, оставляют заломы и выглядят дешево в повседневной эксплуатации. Их заменяют инженерные ткани повышенной износостойкости, букле, смесовая шерсть или технические материалы с водоотталкивающей пропиткой.

8. Графичные линии и индустриальный декор

Чрезмерно прямые линии и углы, металлические элементы, напоминающие лофт, уходят из моды. Индустриальные светильники, металлические столики и элементы мебели с острыми углами выглядят устаревшими.

9. Избыточный декор и перегруженные поверхности

Слишком много деталей в интерьере – еще один антитренд 2026 года. Широкие молдинги, декоративные панели с имитацией разных материалов, разноцветное зонирование стен создают визуальный шум.

10. "Выставочный" подход к интерьеру

Интерьер, который выглядит как шоурум, без жизненной энергии и индивидуальности, теряет актуальность. Пространство должно быть не только красивым, но и комфортным для жизни, отражать характер хозяев и быть функциональным. Главная тенденция – баланс эстетики и практичности.

Ранее визажист Юлия Белякова назвала основные бьюти-тренды 2026 года.

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Аксинья Титова
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