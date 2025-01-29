Назван самый полезный и самый вредный шоколад

Шоколад может быть не только вкусным, но и полезным. Все зависит от ингредиентов, которые в него добавляют, сообщает Zakon.kz.

Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева рассказала, какой шоколад полезен для здоровья, как определить его качество и как хранить.

Самым полезным шоколадом является горький. Именно в нем содержится меньше всего дополнительных ингредиентов и больше всего какао-продуктов.

"Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины – гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций", – цитирует эксперта URA.RU.

Специалист по питанию подчеркнула ценные свойства чистого шоколада для здоровья. Так, по словам Инги Беляевой, шоколад богат флавоноидами, которые способствуют улучшению кровотока в мозге и усилению концентрации. Также в его состав входят теобромин, железо и магний, оказывающие положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшающие настроение и повышающие энергию.

"Особую роль играют антиоксиданты из какао, которые усиливают иммунитет и обеспечивают наибольшую пользу для здоровья при употреблении горького шоколада", – заявила Беляева.

Эксперт также указала на наличие алкалоидов в высококачественном шоколаде, которые помогают защитить зубную эмаль. Кроме того, содержание кофеина в шоколаде способствует увеличению физической активности и снижает риск сердечного приступа.

А вот наибольший вред для здоровья представляет белый шоколад. В отличие от других видов шоколада, в его состав входит лишь незначительное количество продуктов какао, которые известны своими полезными свойствами. Какао-бобы содержат белки и антиоксиданты, способствующие укреплению иммунитета. Также стоит отметить, что белый шоколад содержит множество химических добавок.

Как определить, натуральный или нет

Шоколад может считаться натуральным только при условии содержания в его составе какао-масла, а не альтернативных заменителей. Продукция, в которой вместо какао-масла используется подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое масло, относится к категории сладких кондитерских плиток.

Характерный признак высококачественного шоколада – это его способность хрустеть при разломе. Такой шоколад легко тает во рту, благодаря тому что температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, что чуть ниже нормальной температуры человеческого тела. В отличие от него кондитерская плитка с заменителями какао-масла требует больше усилий для пережевывания и оставляет на языке неприятное жирное послевкусие.

Как и сколько хранить шоколад

Для сохранения качества шоколада Инга Беляева рекомендует хранить его при температуре от 15 до 22 градусов и при влажности не более 65%. Она также подчеркивает важность защиты шоколада от прямых солнечных лучей, радиаторов и других источников тепла.

"Важно избегать температурных колебаний, которые могут вызвать "поседение" шоколада, проявляющееся в виде белого налета на поверхности изделия при нарушении условий хранения", – отметила эксперт.

Срок годности шоколада может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как его вид, наличие добавок или начинок и условий хранения. Темный шоколад может оставаться качественным до двух лет. В то же время молочный и белый шоколад обычно сохраняют свои свойства в течение одного года. Шоколад с добавками, как правило, имеет более короткий срок годности – до шести месяцев.

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