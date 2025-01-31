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Советы

Гороскоп на 31 января

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 07:00 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на последний день января, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Ее как раз будет резко не хватать.

Телец

Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.

Близнецы

Сегодня вам, возможно, придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится в последствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.

Рак

Если кто-то вас в чем-то обвиняет, то это серьезный повод задуматься. Особенно если обвинения полностью лишены какого бы то ни было основания.

Лев

Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.

Дева

Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться. Еще возможно, это знак того, что вас посетило вдохновение.

Весы

Сегодняшний день подарит вам возможность отдохнуть от забот и неприятностей, в которые вы, к сожалению, вовлекались в последнее время. Правда, ненадолго. Ведь без них тоже скучно.

Скорпион

Сегодня ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.

Стрелец

Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.

Козерог

Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать – произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.

Водолей

Плюньте на то, что вы "должны" делать и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.

Рыбы

Сегодня кто-то один вполне может заслонить собою весь мир и сподвигнуть вас на любые деяния. Вы вольны поступать так, как считаете нужным и не стоит прислушиваться к шипению непрошеных советчиков.

Отпускайте январь и не в чем себе сегодня не отказывайте. Вот в Турции голодного мужчину от суицида спасли с помощью шаурмы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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