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Советы

Как побороть зависимость от капель для носа

Как побороть зависимость от капель в нос, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:10 Фото: pixabay
"Нафтизиновые наркоманы". Термин появился после того, как люди поняли, что трудно отказаться от сосудосуживающих капель, даже после выздоровления. Пластический хирург, оториноларинголог Иляна Гончарова перечислила несколько способов, как побороть это привыкание, сообщает Zakon.kz.

Специалист рекомендует использовать капли не дольше 1-2 дней. Если же зависимость от них все-таки развилась, чтобы избавиться от нее, можно попробовать перетерпеть в течение 2-3 дней. В случае, если сделать это не получается, можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант – на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора. 

Еще одним способом Гончарова назвала закапывание капель не в обе ноздри, а только в одну и увеличение временного интервала между процедурами. В дополнение к этому можно применять солевые спреи, продающиеся в аптеках. По словам врача, они увлажняют слизистую и позволяют "обмануть" носовые раковины.

"Есть также гормональные спреи, которые назначает врач. Он составляет схему применения как минимум на месяц ежедневного использования. Они постепенно уменьшают отек носовых раковин и обладают накопительным эффектом, поэтому результат проявляется только через две-три недели. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к хирургии", – цитирует Гончарову Лента

Ранее биогеронтолог и клеточный биолог Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии рассказал, какая еда способствует увеличению продолжительности жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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