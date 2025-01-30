Как побороть зависимость от капель для носа
Специалист рекомендует использовать капли не дольше 1-2 дней. Если же зависимость от них все-таки развилась, чтобы избавиться от нее, можно попробовать перетерпеть в течение 2-3 дней. В случае, если сделать это не получается, можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант – на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора.
Еще одним способом Гончарова назвала закапывание капель не в обе ноздри, а только в одну и увеличение временного интервала между процедурами. В дополнение к этому можно применять солевые спреи, продающиеся в аптеках. По словам врача, они увлажняют слизистую и позволяют "обмануть" носовые раковины.
"Есть также гормональные спреи, которые назначает врач. Он составляет схему применения как минимум на месяц ежедневного использования. Они постепенно уменьшают отек носовых раковин и обладают накопительным эффектом, поэтому результат проявляется только через две-три недели. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к хирургии", – цитирует Гончарову Лента.
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