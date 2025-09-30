Гороскоп на 30 сентября: отвлекитесь от проблем

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на последний день сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.

Телец

Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше – каждый третий.

Близнецы

Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.

Рак

Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, – это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.

Лев

Сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям.

Дева

Обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.

Весы

Сегодня к вам и вашим действиям будет проявлен повышенный интерес со стороны. Скорректируйте их соответствующим образом.

Скорпион

Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.

Стрелец

Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.

Козерог

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы. Все остальное вам будет обеспечено.

Водолей

Сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.

Рыбы

Не слишком подходящий день для празднований и развлечений. Увы, лучше вплотную заняться работой и надеяться, что она в итоге окажется интересной, полезной и хорошо оплачиваемой.

