Гороскоп на 20 февраля: у Овнов – приступы ревности, у Близнецов – жажда странствий

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.

Телец

Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?

Близнецы

Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Рак

Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие.

Лев

Вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться, сколь бы сильно вы не спешили. Или занять ими кого-нибудь другого. Как повезет.

Дева

К сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.

Весы

День будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема – если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.

Скорпион

Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.

Стрелец

Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

Козерог

Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.

Водолей

Наилучшим образом вы будете себя чувствовать полностью во что-нибудь погрузившись. Если вы не любитель продолжительных водных процедур, значит это будет книга или авантюра – на выбор.

Рыбы

Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.

А вообще в последнее время бытует мнение, что в любой непонятной ситуации нужно брать пример с Ольги Бузовой. Благодаря своей неутомимой энергии и трудолюбию, певицу заметила даже Леди Гага.