Астропрогноз на 13 февраля от Василисы Володиной: Закрываем уши и не слушаем

Сегодня, 13 февраля 2025 года, весь день Луна в конфликте с Юпитером. Об этом заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим она поделилась советами, как провести сегодняшний день продуктивно.

"Если действительно хотим продуктивного дня, самое время для скрупулезного анализа и внимания к деталям особенно тогда, когда это кажется лишним и бесполезным. Делаем от слова "наоборот". Кажется, что море по колено – проверяем шестом, одолевает внутренний самозванец – закрываем уши и не слушаем того, что он говорит, или ищем веские аргументы ему противостоять. Стараемся не давать советов и не учим жизни, если не просят", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

С более подробным гороскопом на 13 февраля 2025 года для всех представителей зодиакального круга можете ознакомиться здесь.