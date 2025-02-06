Флирт, улыбки, подарки и репутация: советы известного астролога на 6 февраля
Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Советами на сегодня, 6 февраля 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, с 10:00 до 12:00 по московскому времени (с 12:00 до 14:00 по времени Астаны) Луна и Венера прекрасно взаимодействуют, в связи с чем нужно ловить "приятное и легкое настроение".
"Самое время выбирать декор и украшения, покупать что-то милое и красивое, улыбаться и очаровывать, флиртовать, дарить подарки. А после полудня Луна вступает в гармоничный аспект с Юпитером. Удачное время продолжается, но теперь все решает репутация: пытаемся произвести нужное впечатление, привлечь клиентов, обратиться за помощью, консультацией", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале в четверг.
С гороскопом для представителей всех знаков зодиака на 6 февраля 2025 года можете ознакомиться здесь.
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