Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января
Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими советами на сегодня, 13 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, день довольно экспрессивный.
"Но с утра до 10:00 по московскому времени (12:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) у нас есть хорошая возможность держать эмоции под контролем и просто делать то, что нужно – сдать отчет, записаться к врачу, навести порядок в каком-то кусочке своей реальности. Дальше весь день эмоции спорят с разумом, а все потому, что Полнолуние. Самое время столкнуться лицом к лицу с самим собой и своими личностными проблемами, чтобы стать сильнее и увереннее", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.
Астролог также посоветовала завершить рабочие и бытовые дела, прочистить пространство и свою голову.
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