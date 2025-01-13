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Советы

Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января

Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 10:07 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими советами на сегодня, 13 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, день довольно экспрессивный.

"Но с утра до 10:00 по московскому времени (12:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) у нас есть хорошая возможность держать эмоции под контролем и просто делать то, что нужно – сдать отчет, записаться к врачу, навести порядок в каком-то кусочке своей реальности. Дальше весь день эмоции спорят с разумом, а все потому, что Полнолуние. Самое время столкнуться лицом к лицу с самим собой и своими личностными проблемами, чтобы стать сильнее и увереннее", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Астролог также посоветовала завершить рабочие и бытовые дела, прочистить пространство и свою голову.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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