Эмоции спорят с разумом из-за Полнолуния: известный астролог рассказала, что нужно сделать 13 января

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими советами на сегодня, 13 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, день довольно экспрессивный.

"Но с утра до 10:00 по московскому времени (12:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) у нас есть хорошая возможность держать эмоции под контролем и просто делать то, что нужно – сдать отчет, записаться к врачу, навести порядок в каком-то кусочке своей реальности. Дальше весь день эмоции спорят с разумом, а все потому, что Полнолуние. Самое время столкнуться лицом к лицу с самим собой и своими личностными проблемами, чтобы стать сильнее и увереннее", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Астролог также посоветовала завершить рабочие и бытовые дела, прочистить пространство и свою голову.

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