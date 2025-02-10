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Советы

Ретроградный Марс до 24 февраля: что нужно и что нельзя делать

Ретроградный марс, что важно сделать, что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 09:28 Фото: pixabay
До 24 февраля 2025 года Марс будет находиться в ретроградном движении. Это время часто воспринимается как период переосмысления, внутреннего анализа и коррекции действий, сообщает Zakon.kz.

Астролог, эзотерик Элиана Астратова рассказала, что нужно успеть сделать за указанное время – до 24 февраля.

По ее словам, ретроградный Марс предлагает возможность тщательно пересмотреть свои цели и намерения.

"Постарайтесь успеть задаться вопросом, действительно ли вы находитесь на правильном пути. Подумайте о своих долгосрочных планах и выясните, что можно изменить или адаптировать, чтобы достичь желаемых целей. Это также период, когда следует обратить внимание на свои внутренние конфликты и агрессию", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Возможно, есть нерешенные проблемы или обиды, которые необходимо проработать, продолжила Астратова.

"До конца ретроградного Марса стоит избегать больших и рискованных действий, особенно связанных с физической активностью. Если есть недоделанные дела, особенно те, которые требуют физической активности или работы с техникой, нужно завершить их до окончания ретроградного периода", – добавила астролог.

Важно использовать оставшееся время для планирования и подготовки к будущим действиям. Например, записать идеи и замыслы, чтобы быть готовым к реализации после завершения ретрограда.

Астратова заключила, что период ретроградного Марса – это время для размышлений, анализа и выхода на новый уровень осознанности, что позволит двигаться вперед более уверенно после 24 февраля. 

А о том, как пройдет сегодняшний день, 10 февраля, для разных знаков зодиака, можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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