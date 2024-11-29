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Сохраняйте спокойствие: советы астрологов на время ретроградного Марса

Астрологи предсказывают наступление ретроградного Марса, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 19:45 Фото: pxhere
С 7 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года астрологи обещают период ретроградного Марса. В это время вероятны повышенная конфликтность, напряженность и спутанность в делах, сообщает Zakon.kz.

В этот период астрологи рекомендуют избегать открытой конфронтации и сохранять нейтралитет.

Специалисты также обозначили наиболее напряженные периоды:

  • 5-9 декабря 2024,
  • 1-5 января 2025,
  • 20-26 февраля 2025.

Согласно их напутствия, не стоит начинать новые проекты, судебные дела, спортивные мероприятия, операции и любовные отношения.

Многие, как отмечено в публикации издания "Вечерняя Москва", в это время почувствуют упадок сил и снижение инициативы.

Представители знаков зодиака Лев и Рак, а также Овны и Скорпионы, могут особенно остро ощутить влияние ретроградного Марса.

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Вместе с тем первый месяц зимы принесет множество новых возможностей и откроет двери в счастливое будущее. Этот период станет особенно удачным для Овнов, Львов и Стрельцов. К такому выводу пришла астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл.

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