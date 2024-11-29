Сохраняйте спокойствие: советы астрологов на время ретроградного Марса
В этот период астрологи рекомендуют избегать открытой конфронтации и сохранять нейтралитет.
Специалисты также обозначили наиболее напряженные периоды:
- 5-9 декабря 2024,
- 1-5 января 2025,
- 20-26 февраля 2025.
Согласно их напутствия, не стоит начинать новые проекты, судебные дела, спортивные мероприятия, операции и любовные отношения.
Многие, как отмечено в публикации издания "Вечерняя Москва", в это время почувствуют упадок сил и снижение инициативы.
Представители знаков зодиака Лев и Рак, а также Овны и Скорпионы, могут особенно остро ощутить влияние ретроградного Марса.
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