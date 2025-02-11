Близнецам – эксперименты, Скорпионам – финансы: астропрогноз на 11 февраля

Астрологи составили прогноз для представителей всех знаков зодиака. Расслабляться не стоит. Старайтесь всегда держать ситуацию под контролем, сообщает Zakon.kz.

Овен

Хорошее время для отдыха. Сейчас вам это нужно больше, чем другим. Иначе сил не останется даже на то, чтобы просто подняться с кровати или стула. Близкие не всегда будут понимать вас, могут раздражать своими комментариями. Вернитесь к старому хобби, а еще можно прислушаться к себе и выявить новый талант.

Телец

Из самой сложной ситуации сможете выйти достойно. Не срывайтесь по пустякам на близких или коллег, решайте вопросы мирно. Сложно будет поладить со взрослыми членами семьи, но попытки приветствуются. В личных делах держите нейтральную сторону и давайте советы лишь тогда, когда их просят.

Близнецы

День будет приятным и спокойным, едва ли вас что-то выбьет из колеи. Будет возможность довести до конца дела, начатые ранее, или получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Это подходящий день для учебы, экспериментов, обмена опытом.

Рак

Вы упорны, настойчивы и уверены в успехе своих начинаний. Высоки шансы добиться успеха. Нежелательно рисковать, лучше действовать проверенными методами. Прежде чем принять какие-то решения, посоветуйтесь со знающими людьми. Не исключено, что сейчас это будет ошибочный выбор.

Лев

Миролюбие сейчас поможет обрести новых друзей и союзников. Не ждите от окружающих слишком многого, они не всегда соответствуют ожиданиям. Сосредоточьтесь на совместных делах. Куда удачнее пройдут те, которыми вы ранее уже занимались. Новая работа принесет больше трудностей, чем позитива.

Дева

Вам будут мешать люди, которых вы часто считали союзниками. Не исключено, что вы поссоритесь с теми, с кем недавно ладили. Это временное явление. Отношения вскоре наладятся, так что сохраняйте спокойствие. Нежелательно решать серьезные вопросы. Возможны незапланированные расходы и спонтанные покупки.

Весы

Удачный день. Многое сейчас получается хорошо, а также не требуется серьезных усилий, чтобы довести начатое до конца, легко завязываются знакомства. Вы нравитесь людям, многие хотят общаться с вами. Не исключены встречи с давними друзьями. От них можно ждать новостей. Неожиданно могут измениться планы, причем в лучшую сторону.

Скорпион

Не требуйте от себя слишком многого. День лучше подходят для спокойного отдыха, чем для важных встреч. Порой будет трудно сосредоточиться, поэтому возможны ошибки даже в мелочах. Нежелательно решать финансовые вопросы: тут вы рискуете сильно просчитаться. Не исключены приятные знакомства.

Стрелец

Важные вопросы лучше решать в первой половине дня. Сейчас вас будут слушать даже оппоненты, поэтому легко можете их убедить в своей правоте. Интуиция подскажет, на чем лучше сосредоточиться. Хорошо пройдут поездки, в дороге возможно решение ряда неотложных дел. Возможны подарки или сюрпризы от близких людей.

Козерог

Если потребуется помощь, вы наверняка ее получите. День подходит для объединения усилий. С близкими можно делиться самым сокровенным. Некоторые представители этого знака решат, что нужно менять что-то в жизни, и начнут делать шаги в другом направлении. Возможны невероятные совпадения.

Водолей

Не планируйте на этот день что-то серьезное. Больше день подходит для учебы или развлечения. Сможете решить какие-то давние проблемы, уладить разногласия с близкими, получить ответы на важные вопросы. Не исключено, что вам начнут помогать те, кто прежде интересовался только собой.

Рыбы

Ровный и приятный день. Можете решить старые проблемы. Творческий подход к делам окажется полезным. Будет интересно заниматься новым делом. Не отказывайтесь от помощи, это поможет сберечь силы на другие, более сложные дела. Возможно, обостряться взаимоотношения с близкими во второй половине дня.

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