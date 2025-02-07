Секреты продуктивности на 7 февраля раскрыла Василиса Володина

Как спланировать сегодняшний день, 7 февраля 2025 года, чтобы провести его продуктивно, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с раннего утра и до 16:00 по московскому времени (18:00 по времени Астаны) нужно пользоваться благосклонностью Меркурия.

"Cамое время договориться с нужным человеком, сделать важный звонок, оформить заказ онлайн, оплатить обучение, написать пост, что-то продать", – написала Василиса в своем Telegram-канале в пятницу.

Также она уточнила, что время с 16:00 до 17:00 (с 18:00 до 19:00) подходит разве что для неприятных дел и обязанностей.

"Далее нас ждут еще два часа вполне удачного времени. С 17:00 до 19:00 (с 19:00 до 21:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) лучше всего заняться собой и личными планами, посвятить время хобби или пообщаться с творческими людьми. И вечер нас ждет нейтральный, но не более того. Снова Луна в свободном уходе накладывает некоторые ограничения на новые проекты и идеи. К счастью, такое время чередуется с очень продуктивными периодами", – поделилась Володина.

По мнению эксперта, изучить и понять эту "зебру" реально любому человеку.

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