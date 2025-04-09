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Разочарования и критика: астропрогноз Василисы Володиной на 9 апреля

Разочарования и критика: астропрогноз Василисы Володиной на 9 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:38 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что сегодня, 9 апреля 2025 года, весь день Луна конфликтует с Юпитером, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, как отметила Василиса, балансировать в границах разумного и объективного, чего бы это ни касалось, удается с трудом.

"Так и рискуем поддаться чрезмерному оптимизму и ожиданиям, смотреть на все через свои предубеждения или розовые очки, а потом обижаться или заедать разочарования, поскольку, все, что не имеет прочного фундамента, как замки на песке, смывает первой же волной столкновения с реальностью", – написала она в своем Telegram-канале в среду.

Поэтому, по словам Володиной, самое время воспитывать в себе чувство меры, слышать обоснованное в критике или претензиях ради того, чтобы стать лучше, не принимать на свой счет пустое и ненужное, уважать другие мнения, а не только свое, учиться ради чего-то большего.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:38
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