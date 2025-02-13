#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Советы

13 февраля – День шаурмы: самый полезный вариант блюда

13 февраля день шаурмы, самый полезный рецепт, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:51 Фото: wikimedia
13 февраля отмечается Международный день шаурмы. Существует много мнений о пользе и вреде этого блюда. Как на самом деле шаурма может повлиять на здоровье, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, вред или польза шаурмы, как и любого другого блюда, зависит от входящих в состав ингредиентов.

"Традиционно в шаурме используют соус на основе йогурта с добавлением чеснока, трав и специй. Несладкий йогурт – пробиотик, источник полезных кишечных бактерий. Они благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ. Однако при неправильном хранении йогуртовый соус может стать источником кишечной инфекции. Чтобы этого избежать, покупать шаурму стоит только в проверенных местах или готовить ее самостоятельно", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" Сухорукова.

Не полезен в шаурме лаваш, так как он выпекается из муки высших сортов. 

"Такая мука практически полностью лишена витаминов и клетчатки, зато отличается высоким гликемическим индексом и довольно калорийна: в одном листе тонкого лаваша 120 ккал, причем это "пустые", бесполезные калории, не имеющие питательной ценности. Более полезный вариант – шаурма в лаваше из цельнозерновой муки", – продолжила врач.

Самое полезное, что есть в составе шаурмы, – это овощи: капуста, свежий огурец, помидор, репчатый лук, зелень. Это мощный источник витаминов, минералов и антиоксидантов при минимальной калорийности.

"Некоторые шаурмисты добавляют в состав блюда корейскую капусту, или кимчи, которая также полезна в силу содержащихся витаминов, минералов, антиоксидантов и пробиотиков. Плюс это ферментированный продукт, который благотворно влияет на пищеварение. Однако, если есть кимчи слишком часто, то можно превысить норму употребления соли. Также следует проявлять осторожность людям, которые имеют проблемы с желудком (гастрит или язву)", – заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Василиса Пономарева перечислила самые распространенные мнения о пользе и вреде яиц и рассказала, какие верны, а какие – миф.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Астропрогноз на 13 февраля от Василисы Володиной: Закрываем уши и не слушаем
Советы
11:16, Сегодня
Астропрогноз на 13 февраля от Василисы Володиной: Закрываем уши и не слушаем
Астрологи назвали знаки, которые категорически противопоказаны Рыбам в любви
Советы
07:20, Сегодня
Астрологи назвали знаки, которые категорически противопоказаны Рыбам в любви
Ежедневный гороскоп на 13 февраля
Советы
04:58, 13 февраля 2025
Ежедневный гороскоп на 13 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: