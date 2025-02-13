13 февраля – День шаурмы: самый полезный вариант блюда

13 февраля отмечается Международный день шаурмы. Существует много мнений о пользе и вреде этого блюда. Как на самом деле шаурма может повлиять на здоровье, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, вред или польза шаурмы, как и любого другого блюда, зависит от входящих в состав ингредиентов.

"Традиционно в шаурме используют соус на основе йогурта с добавлением чеснока, трав и специй. Несладкий йогурт – пробиотик, источник полезных кишечных бактерий. Они благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ. Однако при неправильном хранении йогуртовый соус может стать источником кишечной инфекции. Чтобы этого избежать, покупать шаурму стоит только в проверенных местах или готовить ее самостоятельно", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" Сухорукова.

Не полезен в шаурме лаваш, так как он выпекается из муки высших сортов.

"Такая мука практически полностью лишена витаминов и клетчатки, зато отличается высоким гликемическим индексом и довольно калорийна: в одном листе тонкого лаваша 120 ккал, причем это "пустые", бесполезные калории, не имеющие питательной ценности. Более полезный вариант – шаурма в лаваше из цельнозерновой муки", – продолжила врач.

Самое полезное, что есть в составе шаурмы, – это овощи: капуста, свежий огурец, помидор, репчатый лук, зелень. Это мощный источник витаминов, минералов и антиоксидантов при минимальной калорийности.

"Некоторые шаурмисты добавляют в состав блюда корейскую капусту, или кимчи, которая также полезна в силу содержащихся витаминов, минералов, антиоксидантов и пробиотиков. Плюс это ферментированный продукт, который благотворно влияет на пищеварение. Однако, если есть кимчи слишком часто, то можно превысить норму употребления соли. Также следует проявлять осторожность людям, которые имеют проблемы с желудком (гастрит или язву)", – заключила гастроэнтеролог.

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