Какие утверждения о вреде яиц – миф

Многие утверждения о яйцах, которым испокон веков верили люди, на сегодня опровергнуты наукой, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Василиса Пономарева перечислила самые распространенные мнения о пользе и вреде яиц и рассказала, какие верны, а какие – миф.

Повышают уровень холестерина

Часто можно услышать, что яйца могут вредить организму из-за высокого содержания холестерина. Действительно, в одном яйце содержится около 186 мг холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы. Однако исследования показали, что пищевой холестерин не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови у большинства людей.

"Холестерин в организме вырабатывается печенью, и когда мы потребляем продукты, богатые холестерином, печень просто уменьшает его выработку. Более того, яйца содержат фосфолипиды, которые помогают регулировать уровень холестерина. Умеренное употребление яиц (1-2 в день) не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей", – пояснила "МедикФоруму" Пономарева.

Слишком калорийные

Некоторые уверены, что яйца из-за своего жирного желтка содержат много калорий и могут привести к набору веса. На самом деле, это достаточно низкокалорийный продукт. Одно яйцо содержит около 70-80 калорий, но при этом надолго дает чувство сытости благодаря высокому содержанию протеина.

Также исследования показывают, что употребление яиц на завтрак может помочь снизить общее количество потребляемых калорий в течение дня – таким образом, они способствуют поддержанию здорового веса, стройности.

"Жиры, которые содержат яйца, полезны – они необходимы для нормального функционирования организма. В частности, используются им для производства гормонов и сохранения их баланса". Василиса Пономарева

Сырые полезнее вареных

Существует мнение, что сырые яйца более полезны, так как в них сохраняются все питательные вещества. Но это не совсем так. Во-первых, сырые яйца могут быть источником сальмонеллы (бактерии, вызывающей пищевое отравление). Во-вторых, усвояемость белка из сырых яиц ниже, чем из вареных или жареных.

"При термической обработке белок становится более доступным для усвоения, а витамины и минералы сохраняются в достаточном количестве. Поэтому вареные яйца – наиболее полезный вариант", – пояснила диетолог.

Вредны для печени

То, что что яйца негативно влияют на печень из-за высокого содержания жиров и холестерина – миф. На самом деле, яйца содержат холин – вещество, которое поддерживает здоровье печени и способствует ее нормальной работе. Холин помогает выводить избыточный жир из печени и предотвращает развитие жирового гепатоза.

Также яйца богаты антиоксидантами, такими как селен и витамин Е, которые защищают клетки печени от повреждений. Умеренное употребление яиц не только не вредит печени, но и может быть полезным для ее здоровья.

Нельзя есть при диабете

Люди с диабетом опасаются, что яйца могут ухудшить их состояние. Однако умеренное употребление яиц никак не увеличивает риск осложнений у людей с этим заболеванием. Более того, благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию углеводов, а также благодаря присутствию полезных жиров, помогающих контролировать уровень глюкозы в крови, яйца могут быть одним из лучших продуктов в рационе диабетиков.

Белок полезнее желтка

Многие убеждены, что белок – это самая полезная часть яйца, а желток лучше исключить, так как в нем много жиров и холестерина. Однако это заблуждение. Желток содержит большую часть питательных веществ, включая витамины A, D, E, K, а также холин и антиоксиданты.

"Белок, конечно, тоже полезен, но именно желток делает яйцо по-настоящему ценным продуктом питания. Его исключение лишает организм многих полезных веществ, включая протеин, который так необходим нашим мышцам и иммунной системе", – утверждает Пономарева.

Ключ к здоровью – это не столько употребление каких-то отдельных продуктов, а пищевое разнообразие и умеренность в потреблении калорий. Поэтому яйца следует сочетать с другими полезными продуктами, такими как овощи, фрукты, зелень, цельное зерно. При наличии хронических заболеваний их употребление следует оговаривать с лечащим врачом.

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