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Еда из пластиковых контейнеров повышает риск болезней сердца

Здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 01:31 Фото: pixabay
Употребление пищи из пластиковых контейнеров может сильно увеличить вероятность развития сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

Исследованием ученых поделилась The Guardian. Авторы доклада подозревают, что изменения в биоме кишечника вызывают воспаление, которое повреждает кровеносную систему.

В ходе исследования специалисты выяснили, как часто более трех тыс. человек в Китае ели из пластиковых контейнеров навынос и были ли у них сердечно-сосудистые заболевания. На втором этапе они подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов из воды, которую кипятили и наливали в контейнеры для еды навынос.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что частое воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности", – написали авторы.

Пластик может содержать около 20 тыс. химических веществ, и многие из них, такие как BPA, фталаты и PFAS, представляют опасность для здоровья. Эти химические вещества часто встречаются в пищевых продуктах и их упаковках.

"Их связывают с целым рядом проблем: от рака до нарушения репродуктивной функции", – уверены ученые.

Хотя исследователи не проверяли, какие именно химические вещества вымываются из пластика, они отметили связь между распространенными соединениями пластика и болезнями сердца, а также ранее обнаруженную связь между биомом кишечника и болезнями сердца.

Недавно врач раскрыл фрукт, помогающий в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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