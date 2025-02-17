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Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной

Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:42 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина заявила, что понедельник, 17 февраля 2025 года, – золотой день во всех отношениях благодаря гармоничному аспекту Луны с Солнцем, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, постулат оптимистов "Все, что ни делается – к лучшему" сегодня работает безотказно.

"Хотя и препятствий на нашем пути практически нет. Самое время браться за новые дела или их планировать, выступать с инициативой на рабочем собрании, демонстрировать свои достижения, авторский продукт, бренд, творчество, сиять и привлекать внимание. А вечером можно с детьми заняться чем-то увлекательным – рисовать, петь, играть, смяться от души", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

О гороскопе для всех представителей зодиакального круга на 17 февраля 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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