Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной

Известный российский астролог Василиса Володина заявила, что понедельник, 17 февраля 2025 года, – золотой день во всех отношениях благодаря гармоничному аспекту Луны с Солнцем, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, постулат оптимистов "Все, что ни делается – к лучшему" сегодня работает безотказно.

"Хотя и препятствий на нашем пути практически нет. Самое время браться за новые дела или их планировать, выступать с инициативой на рабочем собрании, демонстрировать свои достижения, авторский продукт, бренд, творчество, сиять и привлекать внимание. А вечером можно с детьми заняться чем-то увлекательным – рисовать, петь, играть, смяться от души", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

О гороскопе для всех представителей зодиакального круга на 17 февраля 2025 года можете узнать здесь.