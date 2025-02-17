Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной
Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина заявила, что понедельник, 17 февраля 2025 года, – золотой день во всех отношениях благодаря гармоничному аспекту Луны с Солнцем, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, постулат оптимистов "Все, что ни делается – к лучшему" сегодня работает безотказно.
"Хотя и препятствий на нашем пути практически нет. Самое время браться за новые дела или их планировать, выступать с инициативой на рабочем собрании, демонстрировать свои достижения, авторский продукт, бренд, творчество, сиять и привлекать внимание. А вечером можно с детьми заняться чем-то увлекательным – рисовать, петь, играть, смяться от души", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.
О гороскопе для всех представителей зодиакального круга на 17 февраля 2025 года можете узнать здесь.
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