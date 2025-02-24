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Самое время что-то продавать или покупать: прогноз Василисы Володиной на понедельник

Самое время что-то продавать или покупать: прогноз Василисы Володиной на понедельник, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 10:36 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Как правильно распределить день и чем лучше заняться сегодня, 24 февраля 2025 года, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, раннее утро несет беспокойство и раздражение – так обычно проявляется напряжение от Марса. Василиса советует стараться не раздувать ссор, не растрачивать энергию.

"Уже с 10:00 до 12:00 по московскому времени (с 12:00 до 14:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) пользуемся добрым аспектом Луны и Меркурия. Самое время общаться, изучать или собирать нужную информацию, договариваться, что-то продавать или покупать", – написала в своем Telegram-канале Володина в понедельник.

Она отметила, что с 14:00 до 17:00 по времени Астаны "Луна войдет в гармоничный аспект с Сатурном". По рекомендации астролога, в этот период нужно отдать предпочтение серьезным вопросам, следить за временем и качеством, а также подходить ко всему внимательно и основательно.

"С 15:00 (с 17:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) – Луна без курса. Пришло время передохнуть или спокойно доделать начатое раньше. А новый "марш-бросок" в делах запланируем в другой раз", – заключила Василиса.

С гороскопом на последний зимний понедельник, 24 февраля 2025 года, для всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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