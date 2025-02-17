#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Советы

Как сберечь зрение при работе за компьютером

Работа , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 18:21 Фото: pixabay
Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от вредоносного влияния экрана, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-офтальмолога Ларисы Гуслистовой, прежде всего необходимо грамотно организовать рабочее место. Так, монитор и экраны гаджетов должны находиться на расстоянии 50-70 см, положение экрана – ниже уровня глаз. Обратите внимание на освещение в рабочей зоне: бликов быть не должно.

Раз в 30-40 минут нужно делать перерывы и выполнять гимнастику для глаз, говорит доктор журналистам издания "Лента.ру". Смотрите сначала на далеко расположенный от вас объект, а потом – на близкий. Повторяйте в течение дня.

В идеале приобретите специальные очки с антибликовым покрытием или медицинскими фильтрами. Однако при подборе таковых следует проконсультироваться с офтальмологом.

Добавим, что не только работа за компьютером стала привычным делом, но и ночные смены. О том, как снизить риски для здоровья при таком графике, рассказал российский врач-терапевт Алексей Питинов.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Типичные ошибки в ресторане, выдающие наше невежество
Советы
15:32, Сегодня
Типичные ошибки в ресторане, выдающие наше невежество
Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной
Советы
11:42, Сегодня
Золотой день для новых начинаний: что сулит понедельник по версии Василисы Володиной
Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы
Советы
11:20, Сегодня
Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: