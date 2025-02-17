Как сберечь зрение при работе за компьютером

Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от вредоносного влияния экрана, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-офтальмолога Ларисы Гуслистовой, прежде всего необходимо грамотно организовать рабочее место. Так, монитор и экраны гаджетов должны находиться на расстоянии 50-70 см, положение экрана – ниже уровня глаз. Обратите внимание на освещение в рабочей зоне: бликов быть не должно.

Раз в 30-40 минут нужно делать перерывы и выполнять гимнастику для глаз, говорит доктор журналистам издания "Лента.ру". Смотрите сначала на далеко расположенный от вас объект, а потом – на близкий. Повторяйте в течение дня.

В идеале приобретите специальные очки с антибликовым покрытием или медицинскими фильтрами. Однако при подборе таковых следует проконсультироваться с офтальмологом.

Добавим, что не только работа за компьютером стала привычным делом, но и ночные смены. О том, как снизить риски для здоровья при таком графике, рассказал российский врач-терапевт Алексей Питинов.