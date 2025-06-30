Можно ли потерять зрение из-за смартфона

Большинство людей уже давно отошли от книг и печатных изданий, предпочитая гаджеты. Будь то компьютер, телефон или планшет. Офтальмолог Наталья Шмырева рассказала Zakon.kz, действительно ли опасны телефоны для зрения. И можно ли его защитить?

Падает ли зрение из-за телефона

Врач подчеркивает, что экраны телефонов и компьютеров излучают свет сине-фиолетового спектра, который влияет на зрение. Однако зрение ухудшается не из-за излучения, а из-за нагрузок.

Когда человек бесконтрольно пользуется телефоном, развивается синдром наклоненной головы, когда человек округляет спину, мышцы и сосуды зажимаются, нарушая кровоснабжение головы и глаз. Именно это приводит к ухудшению зрения.

Стоит отметить, что при работе за компьютером такое происходит реже, так как можно держать спину ровно и правильно организовать освещение и рабочее место.

Сколько времени

Шмырева приводит рекомендации, согласно которым в 5-7 лет можно проводить за экраном 10 минут в день.

"Я как врач запретила бы телефоны и планшеты до 9 лет, пока формируется глаз. Компьютер – можно. В 8-11 лет – не более 15 минут в день, включая и компьютер, и телефон. Взрослым я бы ограничила время до 40 минут с перерывами". Наталья Шмырева

Также врач добавила, что если есть вынужденная необходимость: работа, учеба, то важно делать перерывы:

"20 минут работы – 20 секунд отдыха. В это время лучше не просто отвлечься, а посмотреть вдаль – это помогает расслабить глазные мышцы".

К сожалению, работающему человеку следовать рекомендациям невозможно.

Многие проводят за экраном 8-10 часов в день, что приводит не только к ухудшению зрения, но и к компьютерно-зрительному синдрому.

Он, в свою очередь, вызывает синдром сухого глаза: из-за сухого воздуха и редкого моргания слезная пленка быстрее испаряется, и глаз начинает сохнуть. Также могут быть астенопические жалобы, когда человек не может сфокусировать взгляд.

Что с этим делать

Как отмечено в публикации издания perm.aif.ru, для сохранения зрения прежде всего нужно соблюдать правильный режим работы, а также поставить увлажнитель воздуха у компьютерного стола. Если есть подтвержденный синдром сухого глаза, можно использовать увлажняющие капли, но только по назначению доктора.

Также можно использовать защитные очки. Даже если зрение отличное, они будут отсекать сине-фиолетовый спектр, который вреден тем, что проникает на сетчатку и повреждает клетки макулы.

"Со временем это может привести к макулодистрофии – одному из серьезных заболеваний, которое сегодня не лечится и приводит к слепоте. То есть из-за чрезмерного пребывания за гаджетами в долгосрочной перспективе можно полностью лишиться зрения". Наталья Шмырева

Раньше эта болезнь встречалась у людей старше 70 лет, но сейчас ее диагностируют даже в 40-50 лет.

Помогают ли упражнения

Офтальмолог говорит, что зарядка для глаз, как и зарядка для организма, снимает напряжение, тренирует мышцы, чтобы они работали в правильном режиме, не уставали, способствует правильному кровоснабжению.

Но одна зарядка не поможет сохранить зрение.

"Важно и правильное питание, и правильное положение тела, когда мы работаем за компьютером. Надо расслабляться, и не только глазам. Надо каждый час вставать и давать восстановиться кровоснабжению", – добавила специалист.

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