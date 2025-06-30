#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Советы

Можно ли потерять зрение из-за смартфона

очки, зрение, здоровье, окулист, врач, ухудшение, рекомендации, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:29 Фото: pexels
Большинство людей уже давно отошли от книг и печатных изданий, предпочитая гаджеты. Будь то компьютер, телефон или планшет. Офтальмолог Наталья Шмырева рассказала Zakon.kz, действительно ли опасны телефоны для зрения. И можно ли его защитить?

Падает ли зрение из-за телефона

Врач подчеркивает, что экраны телефонов и компьютеров излучают свет сине-фиолетового спектра, который влияет на зрение. Однако зрение ухудшается не из-за излучения, а из-за нагрузок.

Когда человек бесконтрольно пользуется телефоном, развивается синдром наклоненной головы, когда человек округляет спину, мышцы и сосуды зажимаются, нарушая кровоснабжение головы и глаз. Именно это приводит к ухудшению зрения.

Стоит отметить, что при работе за компьютером такое происходит реже, так как можно держать спину ровно и правильно организовать освещение и рабочее место.

Сколько времени

Шмырева приводит рекомендации, согласно которым в 5-7 лет можно проводить за экраном 10 минут в день.

"Я как врач запретила бы телефоны и планшеты до 9 лет, пока формируется глаз. Компьютер – можно. В 8-11 лет – не более 15 минут в день, включая и компьютер, и телефон. Взрослым я бы ограничила время до 40 минут с перерывами".Наталья Шмырева

Также врач добавила, что если есть вынужденная необходимость: работа, учеба, то важно делать перерывы:

"20 минут работы – 20 секунд отдыха. В это время лучше не просто отвлечься, а посмотреть вдаль – это помогает расслабить глазные мышцы".

К сожалению, работающему человеку следовать рекомендациям невозможно.

Многие проводят за экраном 8-10 часов в день, что приводит не только к ухудшению зрения, но и к компьютерно-зрительному синдрому.

Он, в свою очередь, вызывает синдром сухого глаза: из-за сухого воздуха и редкого моргания слезная пленка быстрее испаряется, и глаз начинает сохнуть. Также могут быть астенопические жалобы, когда человек не может сфокусировать взгляд.

Что с этим делать

Как отмечено в публикации издания perm.aif.ru, для сохранения зрения прежде всего нужно соблюдать правильный режим работы, а также поставить увлажнитель воздуха у компьютерного стола. Если есть подтвержденный синдром сухого глаза, можно использовать увлажняющие капли, но только по назначению доктора.

Также можно использовать защитные очки. Даже если зрение отличное, они будут отсекать сине-фиолетовый спектр, который вреден тем, что проникает на сетчатку и повреждает клетки макулы.

"Со временем это может привести к макулодистрофии – одному из серьезных заболеваний, которое сегодня не лечится и приводит к слепоте. То есть из-за чрезмерного пребывания за гаджетами в долгосрочной перспективе можно полностью лишиться зрения".Наталья Шмырева

Раньше эта болезнь встречалась у людей старше 70 лет, но сейчас ее диагностируют даже в 40-50 лет.

Помогают ли упражнения

Офтальмолог говорит, что зарядка для глаз, как и зарядка для организма, снимает напряжение, тренирует мышцы, чтобы они работали в правильном режиме, не уставали, способствует правильному кровоснабжению.

Но одна зарядка не поможет сохранить зрение.

"Важно и правильное питание, и правильное положение тела, когда мы работаем за компьютером. Надо расслабляться, и не только глазам. Надо каждый час вставать и давать восстановиться кровоснабжению", – добавила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:29
Холодная вода может стать смертельно опасной в жару

Ранее мы рассказывали, что плавание в море особенно полезно для здоровья по сравнению с пресными водоемами. В этом уверен доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин. Специалист добавил, что морская вода ускоряет заживление ран, помогает при псориазе и повышает иммунитет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Гороскоп на последний день июня: не перегружайте себя
Советы
07:52, Сегодня
Гороскоп на последний день июня: не перегружайте себя
Названы пять групп продуктов, подавляющих чувство голода
Советы
17:55, 29 июня 2025
Названы пять групп продуктов, подавляющих чувство голода
Известный астролог назвала три знака зодиака, которые смогут разбогатеть в июле
Советы
14:32, 29 июня 2025
Известный астролог назвала три знака зодиака, которые смогут разбогатеть в июле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: