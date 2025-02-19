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Советы

От "проклятья" до "ненавижу": какие фразы могут ухудшить жизнь

От &quot;проклятья&quot; до &quot;ненавижу&quot;: какие фразы могут ухудшить жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 19:36 Фото: pexels
Древние поверья и современные психологи сходятся во мнении, что определенные слова способны навлечь беды и проблемы. Специалисты рассказали, каких слов в итоге стоит избегать и почему, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно древним поверьям, такие слова, как "черт", "зараза", "бес", "дьявол", привлекают злых духов и создают вокруг человека негативную атмосферу.

Эзотерики поддерживают эту точку зрения, утверждая, что подобная лексика может стать источником проблем. Слово "проклятье" также не рекомендуется использовать даже в отношении мелких неприятностей, так как оно может превратить их в серьезные беды.

К примеру, слово "смерть" издавна считалось запретным для произнесения в доме, чтобы не привлечь трагедию.

Что касается современных психологов, то они советуют избегать использования таких слов, как "бедность", "беда", "бедный", чтобы не программировать себя на негативное восприятие жизни. Кроме того, стоит воздержаться от выражений "ненавижу", "бесит", так как они усиливают агрессию и негативные эмоции.

Также, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", фразы вроде "мне не везет" или "все безнадежно" лишают человека контроля над своей жизнью, перекладывая ответственность на внешние обстоятельства.

Вместо этого лучше использовать более конструктивные выражения, такие как "сейчас у меня не получается", чтобы помнить о временности трудностей.

Ранее ученые разбирались, правда ли, что манипулятивные, нарциссические или бессердечные личности более привлекательны в глазах дам, нежели добрые и надежные мужчины.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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