Действительно ли женщинам нравятся "плохие парни"

Ученые разбирались, правда ли, что манипулятивные, нарциссические или бессердечные личности более привлекательны в глазах дам, нежели добрые и надежные мужчины, сообщает Zakon.kz.

Авторы исследования Явор Драгостинов и Том Бут выдвинули гипотезу, что "плохиши" обычно приходятся по душе тем представительницам прекрасного пола, которые заинтересованы в короткой интрижке, а не долгосрочных отношениях, пишет Psy Post.

Дабы подтвердить или опровергнуть это утверждение, они разработали набор виньеток, каждая из которых состояла из изображения лица в паре с описанием поведения, соответствующего низкому, среднему, либо высокому уровню черт личности "темной триады".

Эксперимент проходил в два этапа. В первом ученые не обнаружили никакой связи между привлекательностью и уровнем "темной триады". Во втором выяснилось, что как для мимолетного романа, так и для совместной жизни испытуемые чаще выбирали как раз-таки обладателей более низких уровней.

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что идея привлекательности отрицательных качеств не подтверждена.

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