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Советы

Линька у кошек и собак: как с этим справиться

кот собака линька советы, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:45 Фото: pexels
Любая кошка или собака регулярно линяет, это нормальный физиологический процесс. Интенсивность линьки зависит как от породы, так и от особенностей организма животного, его здоровья, условий содержания и питания, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, бороться с повсеместно присутствующими в квартире пухом и клочками шерсти в период линьки приходится чаще. Но все же существуют способы, как облегчить себе жизнь в это время в части постоянной уборки и помочь питомцу поскорее избавиться от линяющей шерсти.

Виды линьки

Линька у здорового животного бывает нескольких видов:

Сезонная

Такая происходит из-за похолодания с приближением зимы. Перед холодами питомец обзаводится шерстью, которая может максимально согреть, а с наступлением тепла животному нужна шерсть, которая не даст ему перегреваться. Такая линька предусмотрена в организме на генетическом уровне.

Квартирная

Кошки и собаки, не покидающие пределов квартиры, теряют необходимость в смене шерсти. Но у них этот процесс все равно происходит из-за природной предрасположенности. Поскольку животному по температуре комфортно всегда, то и линька может не совпасть со сменой сезонов. Такая смена шерсти обычно бывает у кошек, им реже доводится бывать на улице. Собак, как правило, выгуливают, и их организм в курсе того, какая температура за пределами жилища.

Гормональная

Такая линька характерна для животных женского пола. Она связана с изменением гормонального фона во время течки или после появления потомства, провоцирующим линьку шерсти.

Советы по уходу за животным в период линьки

Помочь животному комфортнее пережить период линьки можно так:

  • регулярно расчесывать кошку или собаку. Это поможет убрать уже отпавшую шерсть и предотвратить перхоть;
  • использовать для удаления колтунов (плотных комков из старой шерсти) специальные колтунорезы или пуходерки;
  • корректировать питание. Добавлять в рацион животного витамины, а также Омега-3, Омега-6 и различные масла, которые продаются в любой ветаптеке или зоомагазине;
  • если речь о собаке, то гулять с питомцем как можно чаще, особенно в дневное время, когда можно застать солнце, источник витамина D;
  • если речь о кошке, то постараться обеспечить комфортный микроклимат в квартире (в пределах 22-24°С). В доме должно быть светло, регулярно проветриваться, чтобы не было пересушенного пыльного воздуха;
  • купать животное с использованием специальных шампуней для кошек и собак, эта процедура также помогает в период линьки избавиться от лишней шерсти;
  • обратиться к грумеру, если не получается самостоятельно эффективно вычесать питомца.
Фото: pexels

Все приведенные выше советы, как отмечают специалисты РБК Life, подходят в том случае, если животное здорово и линька носит естественные причины.

Но если питомец теряет шерсть из-за состояния здоровья (такая линька называется патологической), то следует обратиться к ветеринару.

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Ранее мы рассказывали, что кошки известны своей любовью ко сну. Иногда даже кажется, что пушистики просыпаются лишь для того, чтобы перекусить и снова впасть в дрему. Иногда такой продолжительный сон вызывает у их владельцев переживания. Но, как отмечают эксперты, в этом плане можно успокоиться.

Также Zakon.kz сообщал, что собака считается лучшим другом человека благодаря своей верности и способности к обучению. Все эти качества заложены в собаках генетически, но, тем не менее, существует ряд пород, представители которых без должной дрессировки не способны побороть животные инстинкты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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