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Советы

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57 Фото: chatgpt
Некоторые породы кошек действительно менее склонны к побегам из дома – в основном из-за спокойного темперамента, привязанности к хозяевам и низкого уровня "бродяжничества", сообщает Zakon.kz.

Назовем кошек, которые чаще всего ведут себя спокойно и не рвутся на улицу.

Рэгдолл

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: pexels

Это очень спокойные и домашние животные. Привязаны к человеку, предпочитают быть рядом. К уличной жизни они не проявляют интереса.

Британская короткошерстная

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Уравновешенные и независимые кошки, но не склонные к бегству. Они вполне комфортно чувствуют себя в доме. Не гиперактивные, не лезут в открытые двери.

Шотландская вислоухая

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Тихие и мирные кошки. Они обожают комфорт, домашнюю атмосферу, не стремятся к свободе – лучше полежат на диване.

Персидская кошка

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Характеризуются низкой активностью и спокойствием. Требуют ухода, но идеально подходят для домашнего содержания. Убегать – точно не в их стиле.

Бирманская кошка

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Очень дружелюбные, ориентированные на человека животные. Любят общество, а не одиночные прогулки. Хорошо приучаются к дому.

Сфинкс

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Без шерсти – значит, не приспособлены к жизни на улице, поэтому туда не рвутся. Они очень привязаны к людям.

Мейн-кун

Какие породы кошек реже всего сбегают из дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 15:57

Фото: wikimedia

Хотя они большие и активные, при хорошем воспитании редко убегают. Очень привязаны к семье и любят "патрулировать" внутри дома.

Проверить себя на знание популярных пород кошек вы можете в тесте от Zakon.kz.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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