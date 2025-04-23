Какие породы кошек реже всего сбегают из дома
Назовем кошек, которые чаще всего ведут себя спокойно и не рвутся на улицу.
Рэгдолл
Фото: pexels
Это очень спокойные и домашние животные. Привязаны к человеку, предпочитают быть рядом. К уличной жизни они не проявляют интереса.
Британская короткошерстная
Фото: wikimedia
Уравновешенные и независимые кошки, но не склонные к бегству. Они вполне комфортно чувствуют себя в доме. Не гиперактивные, не лезут в открытые двери.
Шотландская вислоухая
Фото: wikimedia
Тихие и мирные кошки. Они обожают комфорт, домашнюю атмосферу, не стремятся к свободе – лучше полежат на диване.
Персидская кошка
Фото: wikimedia
Характеризуются низкой активностью и спокойствием. Требуют ухода, но идеально подходят для домашнего содержания. Убегать – точно не в их стиле.
Бирманская кошка
Фото: wikimedia
Очень дружелюбные, ориентированные на человека животные. Любят общество, а не одиночные прогулки. Хорошо приучаются к дому.
Сфинкс
Фото: wikimedia
Без шерсти – значит, не приспособлены к жизни на улице, поэтому туда не рвутся. Они очень привязаны к людям.
Мейн-кун
Фото: wikimedia
Хотя они большие и активные, при хорошем воспитании редко убегают. Очень привязаны к семье и любят "патрулировать" внутри дома.
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