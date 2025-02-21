Пятница прекрасна только своим утром: Василиса Володина предупредила о сложностях

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала о сложностях, с которыми можно столкнуться сегодня, 21 февраля 2025 года. Она также поделилась советами, как их избежать, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эта пятница прекрасна только своим утром.

"До 10:00 по московскому времени (до 12:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Луна радуется общению с Венерой. Надеваем стильный наряд, завтракаем в красивой обстановке, оттачиваем навыки флирта прямо по пути на работу", – написала Володина в своем Telegram-канале.

С 10:00 до 15:00 (с 12:00 до 17:00 по времени Астаны) Василиса посоветовала "не расплескать хорошее настроение, несмотря на ссору Луны с Юпитером".

"Самое время сохранять чувство меры, соизмерять ожидания с возможностями, признавать ошибки и учиться у авторитетных и опытных", – считает Володина.

А с 15:00 до 18:00 (с 17:00 до 20:00 по времени Астаны), по словам астролога, "мысли разбегаются, мелочи раздражают и отвлекают, откровения с коллегой не идут на пользу", и все это из-за конфликта Меркурия с Луной.

"И завершается день не лучше – после 18:00 (после 20:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Сатурн подавляет Луну. Задержаться на работе в пятницу, выполняя скучное поручение, – не то, чего бы нам хотелось. Но так распорядилась небесная канцелярия. Вырабатываем навыки терпения и устойчивости, помогаем старшим, не ожидая похвалы, и уединяемся дома за чтением или просмотром увлекательной истории и мечтами", – заключила Володина.

Ранее астрологи назвали знаки, у которых весна-2025 будет волшебной. А о гороскопе для всех представителей зодиакального круга на 21 февраля 2025 года можете узнать по ссылке.