Василиса Володина рассказала, чем обязательно нужно заняться 29 декабря

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими советами на сегодня, 29 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первой половине дня до 15:00 (до 17:00 по времени Астаны) Луна без курса.

"И нет ни помощи, ни, надо честно сказать, особенных препятствий в делах. Cамое время заняться нужной рутиной – докрутить, завершить, дописать, додавить, доделать. Болтать с коллегами, обсуждая, как все выдохлись к концу года – обязательно!" – написала Володина в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что с 15:00 (с 17:00) до конца дня Луна в приятной компании с Венерой настраивает на красоту.

"Идем на маникюр, за новым платьем, встречу с подругами или на свидание – если есть с кем", – добавила Василиса.

