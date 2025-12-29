#Казахстан в сравнении
Советы

Василиса Володина рассказала, чем обязательно нужно заняться 29 декабря

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:52 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своими советами на сегодня, 29 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первой половине дня до 15:00 (до 17:00 по времени Астаны) Луна без курса.

"И нет ни помощи, ни, надо честно сказать, особенных препятствий в делах. Cамое время заняться нужной рутиной – докрутить, завершить, дописать, додавить, доделать. Болтать с коллегами, обсуждая, как все выдохлись к концу года – обязательно!" – написала Володина в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что с 15:00 (с 17:00) до конца дня Луна в приятной компании с Венерой настраивает на красоту.

"Идем на маникюр, за новым платьем, встречу с подругами или на свидание – если есть с кем", – добавила Василиса.

Ранее астрологи назвали главных везунчиков грядущего 2026 года.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
