Казахстанцев предупредили о нацеленной на школьников и студентов схеме мошенничества

Казахстанцев вновь предупреждают о новых видах обмана. Теперь ловушка может ожидать каждого в учебных приложениях, сообщает Zakon.kz.

Так, жителей страны просят быть осторожными. Предупреждение опубликовано в Telelgram-канале Aqparat saqshysy, специализирующемся на разоблачении аферистов:

"Будьте осторожны! Мошенники нашли новый способ обмана школьников и студентов, используя популярные учебные приложения, такие как Duolingo, Photomath, Khan Academy и другие".

Как работает схема

В учебных приложениях появляются рекламные баннеры с "бесплатными" сервисами для помощи в учебе, например, с готовыми домашними заданиями или автоматическим решением задач. После установки такого "помощника" приложение запрашивает доступ ко всем данным на телефоне – фото, контактам, сообщениям, другим приложениям. В итоге мошенники могут красть личные данные, пароли, банковские реквизиты или даже подписывать жертву на платные услуги без ее ведома.

Что делать, чтобы не попасться

Не скачивайте сторонние приложения по рекламе в учебных сервисах.

Проверяйте разрешения, которые запрашивает программа. Если она требует доступ ко всему – это тревожный сигнал!

Используйте только официальные образовательные ресурсы.

Расскажите детям и студентам о рисках, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Ранее казахстанцам рассказывали, как защитить себя от мошенников, применяя девять простых советов. Помните, без соблюдения правил безопасности при использовании гаджетов и различных сервисов есть серьезная угроза попасть на удочку аферистов. Так, злоумышленники могут украсть ваши данные, деньги и даже цифровую личность.