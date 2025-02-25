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Советы

Как начать новые отношения после болезненного разрыва – психолог

Как начать новые отношения после болезненного разрыва, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 07:38 Фото: pixabay
Когда мы вступаем в отношения от отчаяния и боли, то рискуем не заметить красных флагов или выбрать кого-то неподходящего. Психологи рассказали, о чем стоит помнить начиная новые отношения, сообщает Zakon.kz.

1. Нужно закончить старое, чтобы начать новое

Как объясняют психологи портала lifehacker, даже если расставание было для вас не тяжелым, оно оставляет след. Когда мы вступаем в отношения от отчаяния и боли, мы рискуем не заметить красных флагов. Спросите себя, по каким причинам вам нужны отношения. Возможно, стоит повременить.

2. Важно расставить приоритеты

В новые отношения не стоит бездумно кидаться еще и потому, что прежде нужно выстроить гармоничное взаимодействие с собой. Сейчас у вас есть возможность вернуться к истокам.

3. Поступки прежнего партнера лучше оставить с ним

Вы можете столкнуться с чем-то неприятным, обманом, предательством. Вероятно, вы будете стараться в будущем себя от этого оградить. Здесь есть риск переусердствовать в попытках создать безопасную зону. Не стоит проецировать проступки прежнего партнера на настоящего.

4. Ничего страшного, если отношения не клеятся сразу

Пока что наслаждайтесь свиданиями. Это отличный способ приятно провести время, попробовать новое, обрести друзей. Поищите в этом удовольствие.

5. У вас с экс-партнером нет соревнования

Прежний возлюбленный уже кого-то нашел и движется дальше? Это может огорчить, даже если инициатором расставания были вы. Это будто делает вас менее успешным. На самом деле это не так.

Нередко даже самые искренние и пылкие отношения заканчиваются. Разрыв травмирует людей, принося в душу боль и тоску, а в жизнь – хаос и апатию. Как прийти в себя после расставания, рассказала Zakon.kz психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Елена Сопилиди.

Аксинья Титова
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