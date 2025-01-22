Как пережить расставание: советы психолога

Нередко даже самые искренние и пылкие отношения заканчиваются. Разрыв травмирует людей, принося в душу боль и тоску, а в жизнь – хаос и апатию. Как прийти в себя после расставания, рассказала Zakon.kz психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Елена Сопилиди.

Стресс от разрыва часто выбивает из колеи, не давая жить прежней налаженной жизнью. Каждый человек справляется со сложной ситуацией по-своему. Кто-то уходит в себя и закрывается от мира, а кому-то хочется рвать и метать, что приводит к неизбежным глупым поступкам.

Психолог и коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди поделилась рекомендациями, как постараться экологично пережить расставание и начать новую главу своей жизни.

"Как говорится, расставание – это маленькая смерть. Действительно, одна написанная история заканчивается, и нужно время, чтобы смочь приступить к написанию новой. Расставания – всегда болезненный опыт, который может вызывать огромное количество эмоций. Это и грусть, и гнев, и опустошенность, и одиночество. А иногда человек ощущает даже чувство радости и освобождения от чего-то гнетущего. Образовывается огромный комок неразвернутых чувств и эмоций, которые важно пережить. Им нужно дать место. Это самое главное в такой ситуации. Однако следует помнить, что такой непростой этап дело времени. После обязательно наступает принятие ситуации и светлая полоса в жизни". Елена Сопилиди

Пять стадий принятия горя

По словам специалиста, человек после разрыва отношений неизбежно впадает в состояние "горевания", проживая все его стадии. И лучшей реабилитацией души станет, если пройти все эти этапы грамотно, легко миновав непростой период.

"Если мы берем классические стадии принятия, то это: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И когда проходим все эти стадии, нужно учесть, что, возможно, еще не расставшись, вы могли уже находиться в стадии отрицания. К примеру, об этом могли свидетельствовать такие мысли: "Нет, такого не может быть", "Мы не расстанемся", "Так точно не будет", – сказала специалист.

Гнев

Гнев и злость в момент расставания или после события – естественная реакция. И даже, если кажется, что злость бесконечна, эти эмоции скоро рассеются. Чем больше вы их прочувствуете, по-настоящему проживете, тем быстрее эта стадия завершится.

"Когда мы очень злимся на то, что произошло, на действия партнера, ситуацию – это нормальное состояние. Этим переживаниям нужно дать место. На этом этапе естественно чувствовать злость. Это логическая стадия проживания горя". Елена Сопилиди

Торг

Потом возникает стадия торгов. Каждый внутри начинает обговаривать: а может ли что-то исправить и сделать по-другому, что-то вернуть, сделать как-то иначе.

По утверждению специалиста, если расставание уже по факту наступило, то такие мысли в голове говорят, что мы торгуемся с реальностью. И это тоже вызывает огромное количество неприятных эмоций, как будто мы в чем-то виноваты.

Депрессия

Эта очередная стадия, во время которой человек может грустить, скучать.

Депрессия – внутреннее опустошение, которое человек остро чувствует, понимая, что жизнь больше не будет прежней. Бывает, что еще долгое время не хватает бывшего избранника. И в это время наблюдаются очень болезненные эмоции. Совершенно не хочется новых отношений. Это своего рода отсоединение от возлюбленного, которого порой отрывают, как говорится, "вместе с кожей". Такая болезненная стадия имеет место быть.

Принятие

И только последняя стадия – принятия, когда человек осознает, зачем были даны эти отношения, заключительная. На этом этапе эмоции начинают стабилизироваться, поскольку человек наконец соглашается с тем фактом, что новая реальность будет теперь другой.

Человек должен взять из отношений все самое позитивное, осознать это, находя смысл во всем произошедшем, и начать новую жизнь в своем другом состоянии, имея огромный опыт.

"Самое главное, осознавать эти пять стадий, понимать, на какой из них ты находишься, и не принимать быстрых решений. Не избегайте этих эмоций, не уходите временно в другие отношения, потому что там тоже не будет позитивного развития, поскольку все стадии горевания не завершены". Елена Сопилиди

Что нужно делать после расставания?

В первую очередь, отмечает психолог, нужно признать свои чувства и то, в каком вы состоянии находитесь, какие эмоции испытываете сейчас. Правильным будет не стараться их подавить.

"Разрешите себе горевать, злиться или чувствовать себя потерянным, расстроенным, одиноким. Это естественная реакция на произошедшее", – сказала специалист.

Второй момент, и пожалуй, самый важный – окутайте себя истинной поддержкой, а именно – теплым социальным окружением.

"Это люди, которым вы не только можете довериться, но и все те, кто сможет дать дельные советы не в русле: "забудь, он/она этого не стоит", "у вас сразу все было не очень хорошо". Нужна поддержка не через обесценивание. Проводите время с теми людьми, которые помогут увидеть ситуацию через "теплоту". Кто скажет: с тобой все нормально, у тебя все будет хорошо", – советует психолог.

Примите все стороны выхода их отношений. Ведь это не только минусы или не только плюсы. Обсудите, что есть и позитивные моменты в данной ситуации, и нормально научитесь воспринимать негативную сторону вашей истории.

Забота о себе

Немаловажно в этот непростой период больше заботиться о себе. Уделите внимание физическому и эмоциональному состоянию.

"Очень часто, особенно в стадии депрессии, хочется упасть в эмоциональную яму, уйти в состояние глубокой апатии, подавленности и безысходности. Не допустите этого. Позволяйте себе почаще приятные вещи. Организовывайте расслабляющие водные процедуры, не ленитесь – делайте с утра укладку волос, чаще гуляйте по городу или выезжайте за его черты, ходите в кофейни или в те места, поход в которые ранее вы откладывали – все это поможет в ускоренном темпе пройти неизбежные процессы для преодоления периода горевания и быстрее прийти к принятию". Елена Сопилиди

Вместе с тем психолог подчеркнула, что очень важно для скорого выхода из этого психического состояния избегать самобичевания.

"Не вините себя в произошедшем. На стадии торгов может возникать ощущение вины. Со стороны опыта мы размышляем, как могли бы поступить по-другому. Очень важно принять тот факт, что отношения закончились. Нужно двигаться дальше. И то, как мы повели себя в ситуации, это тоже правильно и нормально. Значит, это было наилучшее решение", – сказала специалист.

Отвлекитесь

Психолог советует в этот непростой период обзавестись новым увлечением или найти себе хобби. Они помогут отвлечь от грустных мыслей.

"Очень часто, особенно девушки, начинают ходить на творческие классы, или на спортивные занятия. Мужчины также начинают увлекаться какими-то новыми видами спорта. Это тоже очень помогает, особенно если занятия активные. У некоторых это увлечение остается на всю жизнь".

Следует помнить, что важно не торопить события, а дать себе время на восстановление. Сейчас не лучшее время начинать новые отношения, так как качественного фундамента в нынешнем состоянии не построишь.

"Если вы видите, что у вас есть повторяющиеся сценарии в отношениях, где вы ощущаете одинаковые негативные чувства: брошенность, непринятость, отверженность, переживаете очень похожие эмоциональные состояния, которые повторяются, то лучше обратиться за помощью к специалисту и исследовать те программы, по которым вы действуете, и попробовать их поменять, чтобы в новых отношениях не повторились те же самые паттерны поведения (сценарии), которые могут привести в очередному разрыву". Елена Сопилиди

Чего делать точно не стоит, это:

1. Идеализировать прошлое.

В первую очередь помните, что в отношениях были не только хорошие, но и плохие моменты.

"Очень часто как психолог наблюдаю такие вещи, когда человек очень скучает по отношениям, помня только позитивные моменты, как было хорошо. В стадии отрицания не хочет смотреть на то, что привело этот союз к концу. Упускается из виду что-то очень важное, чтобы присвоить себе новый опыт, идеализируя его".

2. Винить себя или партнера.

Следующее, что нельзя делать, это винить себя и бывшего в разрыве.

"Никто из вас не виноват в случившемся. Так сложилась история. Так она написалась. Значит, и партнеру, и вам она была нужна в том виде, в котором она произошла. И это очень важный и ценный опыт именно для вас".

3. Не стоит замыкаться в себе.

Даже если вы чувствуете внутренний дискомфорт, не стоит избегать общения с окружающими.

"В такой эмоциональный момент неверно прятаться в скорлупу, лучше наоборот пробовать налаживать социальные связи, стараться больше общаться с другими людьми, особенно с теми, у кого есть позитивный пример здоровых отношений. Так есть больше вероятности перенять благополучную социальную модель".

4. Не следует употреблять вещества и алкоголь.

Плохая идея, практиковать прием психоактивных вещества для того, чтобы как-то выключиться и избежать концентрации на ситуации. Измененное сознание только усугубит ситуацию.

5. Неправильно сравнивать себя с другими.

Каждый справляется со последствиями расставания по-разному. Кто-то переживает разрыв легко, кто-то тяжело и долго.

"Часто мы видим, особенно в соцсетях, примеры каких-то идеальных отношений. Знайте, что это только внешняя картинка. За "фасадом" кроятся и другие "постройки" и темные закоулки – с первого взгляда нам это не очевидно. За милой картинкой может прятаться много чего неожиданного. Когда мы видим идеальную картинку, нам кажется, что с нами что-то не так".

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"Правда только в том, что каждый проживает свой собственный опыт и не стоит отрицать его", – добавила психолог.

Всегда помните, что вы не одиноки. Многие люди проходят через расставания. Важно верить в себя и собственные силы, свой опыт. И оценивайте его как важный в жизни, даже если в данную минуту вам неприятно все это на себе испытывать.

Дополнительно специалист рекомендовала завести дневник, куда можно записывать свои мысли и чувства. Этот метод поможет понять себя лучше.

Также можно практиковать медитацию и йогу. Эти практики помогают расслабиться и успокоиться. Полезно выезжать чаще на природу, гулять и проводить время в каких-то очень красивых и безлюдных местах, наслаждаясь красотами окружающего мира.

Ценным советом может стать и помощь другим.

"Через свои добрые дела мы можем параллельно помочь себе тем, что отвлечемся от своих собственных проблем и почувствуем себя полезными, а значит, нужными. Так мы возвращаем себе самооценку через помощь другим", – заключила психолог.

Расставание – это не конец света, а начало лучшей главы в своей книге жизни. Это время ценно для того, чтобы стать лучшей версией себя и найти свое новое счастье.