Какие предметы на кухне нужно дезинфицировать чаще всего

Многие не подозревают, что источником проблем могут быть привычные предметы на кухне. К примеру, пластиковые лотки для столовых приборов, такие как вилки и ложки, могут стать настоящим рассадником бактерий, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, остатки пищи, скопившиеся в углах, и влага после мытья создают идеальные условия для появления плесени. Это приводит к неприятному запаху и загрязнению воздуха, что может представлять риск для здоровья.

Специалисты отмечают: чтобы предотвратить подобные проблемы, рекомендуется раз в неделю замачивать лотки в горячей воде с содой на 20 минут. Так, для очищения узких щелей отлично подойдет старая зубная щетка. Однако более надежным решением станет замена пластиковых лотков на металлические, которые не накапливают запахи и проще в уходе.

Деревянные разделочные доски также могут стать убежищем для микробов. Обычная мойка не всегда помогает избавиться от них. Для предотвращения этого после каждого использования доски следует обрабатывать перекисью водорода и хранить в вертикальном положении для лучшего высыхания.

Если кухня вымыта до блеска, но запах сырости остается, возможно, причина в обычной губке для мытья посуды. Уже через три дня она становится питомником бактерий. Чтобы избежать этого, каждый вечер губку нужно замачивать на 10 минут в растворе уксуса и воды (1:2), а затем хорошо высушивать на батарее. Более долговечным решением будет использование силиконовой губки, которую можно кипятить и мыть в посудомоечной машине.

Далее речь идет про резиновые уплотнители в блендерах и мультиварках. Остатки пищи накапливаются под ними, создавая идеальные условия для размножения плесени. Чтобы избежать этого, после каждого использования технику следует разбирать и тщательно мыть уплотнители содой и уксусом. Для профилактики раз в неделю рекомендуется запускать мультиварку в режиме "пар" с добавлением лимонной кислоты.

Ранее мы рассказывали, что микроволновая печь уже давно стала незаменимым помощником. Однако со временем на ее стенках образовывается жирный налет и грязь, а также могут появиться неприятные запахи. Впрочем, есть простой и эффективный способ очистки печи с использованием обычного лимона.