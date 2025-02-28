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Советы

Гороскоп на 28 февраля: что обещают астрологи в последний день зимы

Гороскоп на 28 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 07:07 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.

Телец

Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.

Близнецы

Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.

Рак

Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но, если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.

Лев

Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно – от вас ведь требуется лишь видимость.

Дева

Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.

Весы

Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.

Скорпион

Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.

Стрелец

Не дайте легкому изящному беспорядку перерасти в полнейший хаос. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не дать ситуации управлять вами.

Козерог

Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.

Водолей

Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.

Рыбы

Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.

А, если вы уже в предвкушении лета, то посмотрите трейлер нового фильма "Серфер" с Николасом Кейджем в главной роли.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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